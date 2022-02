Falleció el hombre que sufrió una salvaje agresión en la plaza Buratovich

El hombre que fue hallado inconsciente con una herida en la cabeza y sobre un charco de sangre en un banco de la plaza Buratovich falleció este lunes en el Hospital de Emergencias Clemente Alvarez. Se encontraba internado desde el 1ª de febrero.

Si bien no hay información oficial sobre qué ocurrió en ese lugar, hay indicios que revelan que pudo tratarse de una pelea o de un intento de robo. No hubo testigos directos del hecho. Vecinos del lugar dijeron que el hombre solía recoger cartones y que se movía en bicicleta, rodado que no estaba en el lugar en el momento.

La víctima fue encontrada junto a un banco ubicado sobre calle 3 de Febrero. Los vecinos que a primera hora de la mañana salieron de sus viviendas se encontraron con el panorama de una persona en mal estado en general.

Los testigos que se acercaron al lugar se comunicaron con la policía y llamaron a una ambulancia y al cabo de varios minutos, la víctima fue trasladada al Heca.