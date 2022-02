¿Viacom Argentina se involucra en la política doméstica?

La emisora cordobesa Cadena 3 sufre una crisis importante tras la muerte de Mario Pereyra, su creador y director artístico, y el alejamiento en la conducción empresarial del principal accionista, Gustavo De Fillipi.

En este sentido, también se destaca que su histórico Director General, Carlos Molina, dio un paso al costado en su labor dentro de la empresa.

El nuevo plan empresarial estaría orientado en primer lugar, a frenar la caída en los niveles de audiencia -especialmente en Córdoba- y, por otro lado, recuperar posiciones en el escenario de "poder mediático".

Desde este contexto, trabajaría un grupo inversor ligado a capitales no visibles de “la política”, que ya incorporó periodistas, nuevos directivos y anuncian -por ahora en off the récord- que desarrollarán una alianza estratégica con Viacom Argentina.

Giro inesperado

Se trataría de un giro inédito del conglomerado mediático norteamericano, cuarto en escala mundial, que en Argentina controla Telefé y ocho canales de televisión en el interior del país.

Por el momento, no se ha conocido alguna incursión en alianzas con medios cercanos e intereses políticos específicos. En su declaración institucional, Viacom específica que su misión es ser "la empresa de entretenimiento de marca líder en el mundo en televisión, películas y plataformas digitales”.

A lo largo de décadas, tanto en Estados Unidos como en el resto de los países donde opera, se esforzó por mantener una independencia absoluta en este sentido.

Más que pauta ¿negocios colaterales?

Si bien los grupos periodísticos viven de pauta privada, la construcción de este espacio permitiría apuntar a un importante pedazo de la “torta publicitaria”.

Algunos responsables de las empresas tendrían negocios colaterales. Uno de los casos ya “tuvo éxito” con el incremento del 70 por ciento en los valores del estacionamiento medido en la ciudad de Rosario.