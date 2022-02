Juicio contra Darthes: Thelma Fardín consiguió representante legal en Brasil

Thelma Fardín recibió un apoyo inesperado.

Tras la suspención del juicio contra Juan Darthés en Brasil, Anamá Ferreira decidió tomarse el trabajo de conseguirle patrocinio legal en su país y lo logró.

Ayer la actriz publicó con gran felicidad en su cuenta de Instagram que ya tiene acompañamiento legal en el país vecino: "No más sola en Brasil. Gracias @carlaandradejunqueira mi nueva abogada en Brasil y su estudio. Gracias @anamaferreira por ser puente".

Thelma Fardín será representada por la letrada Carla Andrade Junqueira, quien desde ahora la ayudará a ser parte de la querella en el juicio por abuso sexual que hay en contra de Juan Darthés. La abogada habló con Télam sobre cómo podría seguir la causa y aseveró: "En esta etapa la víctima no puede apelar porque la defensa presentó un hábeas corpus que no se puede apelar, pero sí puede hacerlo la Fiscalía. La nueva fiscal, Cristina Viena, será quien va a apelar ante el Superior Tribunal de Justicia de Brasil la decisión de la competencia de la justicia estadual. El Supremo Tribunal de Justicia puede demorar dos años en contestar la apelación".

De igual manera, Andrade Junqueira agregó: "Yo creo que la justicia federal va a rectificar esa decisión y va a confirmar la continuidad del proceso, porque si no estaríamos ante una violación a los derechos humanos, por lo que significa la 'revictimización' de tener que atravesar otra vez el hecho de testificar para cualquier victima".

Que dijo Anamá Ferreira

En una conversación exclusiva con La Nación, la actriz y conductora aseguró que el verla quebrada ante la suspensión del juicio, la motivó a colaborarle con todo lo relacionado a una representación legal en Brasil: "La llamé porque soy una negra guerrera. Cuando escuché que habían suspendido el juicio y que podía llegar a anularse y la vi llorando, tan angustiada diciendo que no tenía a nadie en Brasil, la verdad es que se me partió el corazón porque yo tengo una hija, puede necesitar algo alguna vez y me gustaría que alguien la ayude. No puede pasar eso en mi país, no quiero que quede así".

Anamá afirmó que no conocía a Thelma hasta el momento en el que decidió ayudarla y ponerla en contacto con una letrada que es de su total confianza: "Moví lo que tenía que mover y hablé con Carla Junqueira que es una amiga mía y una de las dos mejores abogadas de Brasil, recibida en Harvard y La Sorbona; es una capa en derecho internacional y tiene un estudio en Brasil que se llama Junqueira, que acaba de recibir un premio internacional. Y digo esto para que sepan quién representa a Thelma en Brasil; no es un abogadito mediático que busca salir en la tele".

Fuente: Exitoina