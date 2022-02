Más de 30 rosarinos compraron sus casas “a un euro” y van a repoblar una pequeña ciudad de Sicilia

Hace apenas seis meses, la rosarina Érica Yáñez, de 35 años, no contempló ni en sus sueños más optimistas que hoy, a mediados de febrero de 2022, sería la dueña de una hermosa casa de más de un siglo de antigüedad en un pueblito ubicado en el corazón de Sicilia, Italia.

Era octubre del año pasado y Érica repartía su tiempo entre sus labores como administradora pública en un hospital y su proyecto personal de pastelería, mientras vivía junto a su novio Alexis y a sus dos perras, Lulú y Mini.

Una noticia en la TV, un contacto mediante videollamada con la persona indicada, la esperanza de depositar sus únicos ahorros en uno de los sueños de su vida y el coraje para lanzarse a la aventura convirtieron a la joven en una de las abanderadas de una “corriente” particular que se generó en la ciudad: más de 30 rosarinos decidieron comprar casas a 1 euro en el pueblo italiano de Mussomeli, como parte de un proyecto de repoblación de la ciudad promovida por las autoridades gubernamentales de la Isla de Sicilia.

Leer también: Al menos 20 muertos y 74 internados por consumir droga envenenada

“Yo hace mucho tiempo que quería comprarme mi propia casa. Con mis 13 horas diarias de trabajo de los últimos años, logré armarme unos ahorros, pero no tenía ni cerca la plata que se necesita para poder comprarme algo acá”, le afirmó Yáñez a Infobae en una conversación telefónica.

“Yo vi la noticia en la TV cerca de octubre. Vi la noticia de la chica que había sido la primera argentina que se había comprado una casa ahí. Justo al día siguiente, una amiga me llamó y me comentó lo del proyecto de las ‘Casas a 1 Euro’ y me puso en contacto con otra Érica, una argentina que vive en ese pueblo. Y después todo empezó a darse a pasos agigantados”, agregó.

La otra Érica es Érica Moscatello, una cordobesa que se afincó en Rosario, donde conoció a su ahora marido, Javier Raviculé, y con quien, después de vivir 20 años en España, encontraron su lugar en el mundo en Mussomeli. Hoy, ambos son la piedra angular del arribo de tantos rosarinos a esa ciudad.

“El proyecto nació en 2016 y responde al nombre de ‘Reparación histórica’. Se pretende atraer a los ítaloargentinos, que por cualquiera que sea la cuestión, sus abuelos emigraron en su momento y se encuentran en un país donde aquellos que estén interesados puedan regresar. Además, resulta clave para el problema con la tasa de natalidad que existe en la región: hoy, aquí hay un promedio de apenas un hijo por familia”, reflexionó Moscatello desde Sicilia, en diálogo con Infobae.

Leer también: Los últimos días de Gustavo Martínez: la depresión que sufría y un mensaje clave

Moscatello es embajadora de CONFAPI Sicilia (Confederación italiana de la pequeña y mediana industria privada) y es la presidenta de la consultora Caccipit para la Administración Pública, a la que el Gobierno de Mussomeli le encargó en agosto de 2021 la responsabilidad de conseguir compradores de las “Casas a 1 Euro” en toda la región del Mercosur.

Hasta el momento, Érica Yáñez es una de los 37 argentinos que ya compraron inmuebles en Mussomeli mediante esta suerte de promoción. La gran mayoría son rosarinos, mientras que hay algunos empresarios de Buenos Aires y Mendoza que también forman parte de la futura comunidad argentina en el pueblo.

La nueva casa de Érica es un inmueble antiguo, una casa de tres plantas, con una cocina estilo americano y un único baño en la planta superior. Tiene un balcón que da a la calle y se ve el castillo del pueblo.

Según comentó Moscatello, entre los nuevos compradores argentinos hay un empresario gastronómico de renombre de Rosario, una pareja con sus dos hijos, un dirigente político de Buenos Aires, un empresario de comercio electrónico, entre otros.

También aseguró que tanto ella como su pareja encuentran nuevas casas todos los días en Mussomeli y que los inmuebles se venden en la misma jornada o en un lapso de 24 horas.

Fuente: Infobae