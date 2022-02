Luca Martínez Dupuy se quedará en Central

Este viernes la dirigencia canalla decidió no aceptar el ofrecimiento de Atlanta United y el delantero estará en el banco ante Godoy Cruz. Mientras tanto, el Kily tiene una duda: Infantino o Buonanotte

Según contó Rosario3, Central se vivieron horas decisivas respecto del futuro de Luca Martínez Dupuy: este fin de semana se cerraba el libro de pases en la Major League Soccer y la dirigencia debía tomar una decisión acerca de la oferta de préstamo que Atlanta United hizo por el delantero. La respuesta fue negativa. El delantero se queda en el Canalla.

La comisión directiva se reunió en la sede para darle un corte al tema: el ofrecimiento no cerraba por ningún lado. Kily González hacía fuerza para que se quede y el jugador respondía con goles cada vez que entraba.

Además, no se trataba de una venta. Si bien los 350.000 dólares son un monto alto para una cesión temporaria, no es un número que cambia las finanzas.

Otro dato que hacía ruido es que la opción de compra era baja y que los directivos estadounidenses querían meter el dinero del préstamo dentro de la propia compra de la mitad del pase: a fin de año le hubiera entrado a Central menos de un millón de dólares.

Martínez Dupuy ha mostrado con actitudes que quiere quedarse en Central (a Talleres le dijo varias veces que no), a pesar de que por el gran momento de Marco Ruben no tiene aspiraciones de ser titular y aparece como primer cambio (incluso a veces por Lucas Gamba). Por sí o por no, se sabrá antes del fin de seman.

El equipo

En cuanto a la formación para jugar este sábado a las 17 ante Godoy Cruz, Kily González tiene en mente poner el mismo equipo que perdió ante Boca Juniors, pero Gino Infantino sufre un cuadro gripal y no pudo participar del entrenamiento de fútbol. En el cuerpo técnico son optimistas en tenerlo en condiciones. Si no llegara a estar disponible, el que se perfila para jugar es el juvenil Facundo Buonanotte.

Buonanotte debutó con 17 años en este torneo y pudo aparecer en los tres cotejos que Central jugó hasta ahora. Se mostró muy atrevido en cada rato que pudo exhibir sus condiciones (de hecho, contra Boca armó la jugada del gol del descuento) y en Arroyito le tienen mucha fe.

Los probables once: Servio; Martínez, Almada, Báez, Blanco; Montoya, Ojeda, Vecchio, Infantino o Buonanotte; Gamba, Ruben.

El entrenador entregará este viernes la nómina de concentrados y hay chances de que Juan Cruz Komar y Claudio Yacob se metan dentro de los convocados: ambos irían al banco de suplentes.

Por otro lado, se confirmó que por la fecha 6 el Canalla recibirá a Barracas Central el 12 de marzo a las 19.15. Esa será la jornada previa al clásico ante Newell's. Antes, por la quinta, visitará a Central Córdoba en Santiago del Estero el jueves 3 de marzo a las 21.30.