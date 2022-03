Colón le ganó a Sportivo Peñarol y avanzó en la Copa Argentina

Colón, con una formación alternativa, venció con lo justo a Peñarol de San Juan por 2 a 1 y se clasificó a los 16avos. de final de la décima edición de la Copa Argentina.

Ramón Ábila, máximo goleador histórico del torneo con 13 tantos, y Santiago Pierotti marcaron para el equipo santafesino en el Nuevo Monumental de Rafaela de Santa Fe, mientras que Pablo Varona descontó para un digno Peñarol.

El equipo de Julio Falcioni manejó el partido durante la primera etapa donde hizo valer la diferencia de categoría ante el club que participa del Torneo Federal A.

Nicolás Leguizamón tuvo las dos primeras chances y Ábila, en su primer partido como titular, fue el encargado del primer grito de la noche frente a más de 10 mil hinchas de Colón.

El ex Huracán y Boca recibió la pelota en un tiro libre, tuvo una primera media vuelta fallida, pero en la segunda sacó un remate pegado al palo izquierdo del arquero Leonardo Corti.

Peñarol, que administraba esfuerzos ante la superioridad física y futbolística de su rival, no pudo ante el avance del "Sabalero", con Brian Farioli como jugador destacado.

La excelsa definición de Pierotti en el área, tras un error en la defensa sanjuanina, puso el 2-0 para Colón que pudo haber aumentado la ventaja luego con otra situación de Leguizamón que Corti mandó al córner.

Colón sufrió la merma en el rendimiento de Farioli y Pierotti en el segundo tiempo, se retrasó unos metros y Peñarol aprovechó su momento con el descuento de Varona que equiparó el partido.

El equipo sanjuanino, limitado físicamente, se animó ante los errores defensivos de un Colón confundido que recurrió a los ingresos de Farías, Lértora y Beltrán, pero sufrió más de lo pensado hasta el final.

Colón enfrentará en la siguiente instancia al ganador entre Patronato de Entre Ríos y Deportivo Morón.

Síntesis del partido

Colón: Ignacio Chicco; Eric Meza, Paolo Goltz, Nahuel Gallardo y Andrew Teuten; Santiago Pierotti, Tomás Moschión, Cristian Vega y Brian Farioli; Nicolás Leguizamón y Ramón Ábila. DT: Julio Falcioni.

Peñarol (SJ): Leonardo Corti; Agustín Paredes, Jano Martínez, Matías Rodríguez y César More; Juan Pablo Varona, Leonardo Felissia, Abel Peralta, Lucas Saucedo y Maximiliano Ozurak; y Carlos Chávez. DT: Cristian Bove.

Goles: en el primer tiempo, 24m. Ábila (C); 38m. Pierotti (C). En el segundo tiempo, 18m. Varona (P).

Cambios: en el segundo tiempo, Rubén Darío Tarasco por Chávez (P); 23m. Francisco Salinas por Saucedo (P); 29m. Raúl Zelaya por Varona (P); 31m. Federico Lértora por Vega (C); 32m. Facundo Farías por Leguizamón (C); 36m. Lucas Beltrán por Ábila (C); 43m. Cristian Bernardi por Farioli y Rodrigo Aliendro por Moschión (C); 44m. Ignacio Heim por More y Carlos Fernández por Rodríguez (P).

Amonestados: Meza (C); Martínez (P).

Árbitro: Héctor Paletta.

Estadio: Nuevo Monumental de Rafaela.