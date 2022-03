¡Extraño caso! De qué se trata el "Síndrome del Cabello Impeinable"

Un bebé estadounidense de 16 meses es conocido por padecer una extraña patología, que de hecho es poco conocida a nivel mundial. El pequeño sufre una enfermedad que hace que su cabello crezca de forma erecta y sea imposible de peinar.

Se trata del Síndrome del Cabello Impeinable (SCI), que el niño de poco más de un año a traviesa en Estados Unidos. Los expertos en salud indican que, como él, hay al menos otras 100 familias que viven la misma situación que el mismo Locklan Samples.

Una de las cosas más insólitas, es que el niño nació con una cabellera negra, similar a la que tiene su madre. Sin embargo, con el paso del tiempo y desde el sexto mes de vida, su pelo comenzó a formarse rubio intenso e indomable. Ante ello, el bebé recibió el sobrenombre de “Pelusa de durazno”.

Leer también: Confirmaron el Previaje 3, con novedades

Después de tres meses, el cuero cabelludo de Locklan tenía un color similar al de su hermano Shep, tres años mayor que él, pero su textura era diferente. De hecho, su fragilidad en el cabello, siendo fácil de romper y difícil de cepillar, destaca por sobre todas las cosas.

Esta particularidad llevó a que sus progenitores le crearan una cuenta de Instagram, donde muestran la belleza del pequeño junto a su particular look. Sus fotos llevaron a que un usuario les enviara un mensaje sobre un posible caso de Síndrome del Cabello Impeinable, por lo tanto su madre decidió llevarlo al médico.

Leer también: Confirmaron el romance entre Tini Stoessel y Rodrigo De Paul

En lo que respecta al cuidado, la mujer detalló: “Apenas tengo que lavarlo, a no ser que esté jugando literalmente en la tierra, porque no se engrasa. Es increíblemente suave, y la gente quiere tocarlo todo el tiempo. Apenas lo peino, porque es muy frágil. Trato de ser muy delicada con él y no lo toco a no ser que sea necesario”.

Fuente: Ambito