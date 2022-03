Mariana Diarco denunció que recibió amenazas de Flavio Azzaro: "Imbécil"

Flavio Azzaro quedó en el ojo de la tormenta luego de sus repudiables dichos sobre la violación grupal a una joven de 20 años en el barrio de Palermo.

Ahora, a este escándalo se le sumó un nuevo capítulo: Mariana Diarco denunció públicamente que fue amenazada por el integrante de Crónica HD.

“Me desperté con un mensaje del abogado de Azzaro diciéndome que me iban a denunciar porque yo estaba perjudicando a su cliente por lo que dije de él”, comenzó Diarco en diálogo con el periodista Juan Etchegoyen.

“Ese muchacho se perjudica solo y constantemente porque es nefasto, porque todavía no se da cuenta en la época en la que vivimos”, agregó. “No sé si trabaja en la tele pero no prende la tele, si no se lee un libro, si es tan ignorante como demuestra ser o le encanta que hablen de él”, continuó Mariana. Cansada de la situación, Diarco exclamó: “Flavio, a mi no me vas a callar, imbécil. Yo perdí un trabajo por vos en el momento más difícil del país después de la pandemia. Si yo tengo que alzar la voz para que personajes como vos no estén más en la tele lo voy a seguir haciendo, que te quede claro”.

A mediados de enero del corriente año, Mariana Diarco anunció su retirada de Crónica HD a raíz de los comentarios homofóbicos y despectivos que realizó Azzaro sobre el colectivo LGBTQ+.

Fuente: Exitoina