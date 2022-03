Nicolás Tagliafico espera noticias del Barcelona

El defensor argentino del Ajax, Nicolás Tagliafico, aguarda por novedades provenientes del Barcelona con el objetivo de poder incorporarse al equipo catalán en la próxima temporada, después de que en enero pasado se frustrara su pase al club azulgrana.

Tagliafico fue uno de los que se barajaba en enero para reforzar la defensa "culé", pero finalmente el Ajax no permitió la salida del jugador de la selección argentina ya que no contaba con recambio, según explicó el club de Países Bajos.

El jugador, que tiene contrato hasta 2023, había mostrado entonces su decepción por no haber podido emigrar hacia el Barcelona: "En este momento que me llega una oportunidad irrechazable no me dejan salir, y me decepcionan", sostuvo entonces.

Ahora Tagliafico confía en un nuevo movimiento del Barcelona, que sigue buscando un recambio para Jordi Alba aunque por ahora José Luis Gayà, del Valencia, sería el favorito, indicó el diario catalán Mundo Deportivo.

Desde el "Barça" no descartan la llegada del lateral argentino, quien en el Ajax ya no quiere jugar debido a que desde diciembre solo estuvo en 11 partidos, la mayoría de ellos como suplente de Daley Blind. (