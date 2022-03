Silvia Süller entró a los gritos en un programa en vivo: "No quiero vivir más"

Silvia Süller se presentó en El Run Run del Espectáculo, emitido por Crónica TV, para hablar de su vida privada y reveló: “No quiero vivir”.

Según su testimonio, estuvo tres meses de novia con un policía de la Ciudad llamado Jorge, a quien acusó de golpeador y de haberle robado el contenido de su celular. “Vine así como estaba en casa porque estoy muy mal. Estoy desesperada, chicos. No quiero vivir”, comenzó relatando la ex vedette.

“Es un psicópata, no sé cómo explicarles. Él se metió en mi vida pasando por la puerta de mi casa con el patrullero. Me regaló un chocolate e intercambiamos teléfonos. Estuvimos tres meses, no tuvimos nada. Tuvimos un touch and go, no estoy enamorada ni nada. El martes me borró todo lo que tenía en el teléfono. Las fotos de mi hija, de mis nietos cuando nacieron. Perdí todo eso”, expresó desesperada la mujer de 64 años.

A su vez, aseguró que tuvieron un forcejeo en el que ella intentó recuperar su celular y señaló: “Me dejó una marca. Él me empujó contra un mueble, mal. Yo que soy tan blanca enseguida me hago moretones”.

“Él es Oficial de la policía de la Comuna 1, José David Donaruma. Su vida es toda una mentira. No entiendo. Llamé a la mujer para decirle todo lo que había pasado. Él nunca me dijo que era casado. Aunque tampoco sé si está casado. Me enteré que tiene un hijo de 18 años. Voy a hacer la denuncia”, reconoció la mediática.

“Denuncio a un psicópata. Tuve relaciones con él, pero de la nada me dijo que era gay. Es como una violencia de género. Me borró todo lo que tenía en el teléfono. Me sacaron el teléfono y los contactos. Perdí todas las fotos de mi nieta”, remarcó la mujer de 64 años.

Para concluir, Süller aclaró: “Lo que me hizo, la va a pagar. Soy rencorosa y vengativa. Chicos, si la Rímolo me llevó 30 años y a Soldán lo mandé en cana, ¿a ustedes les parece que lo voy a dejar pasar? No”.

Fuente: Radio Mitre