Thelma Fardin lanzó su primera canción como compositora

Thelma Fardin aprovechó el Día de la Mujer para compartir en YouTube su primer tema musical como compositora, junto a Mora Navarro. La letra de la canción es alusiva a la fecha y se llama “Mi Fuerza es Tuya”.

“Nos enseñan el silencio, nos arrancan las palabras, cuando los encontramos nos dijeron que era tarde. Pero la verdad trae la fuerza que enciende las almas”, comienza la canción. Luego, en el estribillo, a Thelma se la escucha cantar: “Me prendo fuego, fuego, fuego. Te escucho y te abrazo y te creo. Quiero gritar, yo te escucho hermana, yo te creo. Acá estamos todas juntas, no tenemos miedo. Dejo el cuerpo en esta lucha, ya no pierdo el tiempo, nuestro grito se escucha. Mi fuerza es tuya”.

Leer también: Viviana Canosa cruzó a quienes criticaron a Carolina Losada

Cada estrofa de esta composición musical está dedicada a todas las mujeres, especialmente a las que luchan día a día contra el sistema machista. “No estoy rota, no me esconden más bajo la alfombra. Mi furia no hace daño, duele desde hace años. Mi iguales, mis hermanas, todas juntas en manada. Canto por despertar del silencio, el amor es el punto de encuentro”, sigue la pieza musical que la ex “Patito Feo” subió a su canal de YouTube.

“Thelma Fardin presenta su primera canción como compositora junto a Mora Navarro. ‘Mi fuerza es tuya’ habla sobre el poder de la construcción colectiva. Thelma y Mora muestran en esta unión creativa dos voces tan dulces y fuertes como su poderoso mensaje, reflejo de esta época en busca de Igualdad y Equidad de Genero”, describen en la plataforma donde se puede ver el video completo.

Fuente: Exitoina