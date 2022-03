Vecinos de La Florida denunciaron que el barrio es “tierra de nadie”

Vecinos de barrio La Florida realizaron una manifestación para exigir mayor seguridad luego del episodio que involucró a una joven que debió defenderse con una botella ante un intento de robo.

Representantes de las cinco torres de La Florida reclamaron mayor presencia policial, prevención y luminarias a raíz de la ola de delitos que se han registrado en el último tiempo y que ahora son acompañados por hechos de violencia.

“La calle Santiago de Chile es una desidia total, con pozos y basurales. En el barrio se agravó la situación de inseguridad y hace tiempo no se ve patrullaje ni policías caminando. En la parada cercana a la escuela Alem no se puede estar por los arrebatos constantes”, dijo una de las vecinas al aire de Cadena OH!.

Asimismo, exigieron al municipio que retire los pastizales y basurales en un terreno cercano a calle Mendoza y Santiago de Chile, donde se concentra un baldío que permite a los ladrones esconderse y transforma al barrio “en tierra de nadie” .

Le dio un botellazo a un motochorro para evitar ser asaltada

Una joven se resistió a un asalto en la esquina de San José y 1° Junta este lunes cerca de las 20.30 cuando salía del gimnasio. Hizo una cuadra y vio a una pareja en moto que, a unos metros intentó asaltarla. Guardó el celular entre sus pertenencias y, de un botellazo, le reventó la cara a uno de los ladrones.

Sheila tiene 20 años y salía de hacer actividad física cuando, a unas cuadras, una pareja de motochorros intentó robarle. La chica guardó el celular entre sus ropas, y con una botella de vidrio donde llevaba el agua, le pegó en la cabeza al hombre. El ladrón la abrazó para inmovilizarla, pero la joven gritó y salieron los vecinos.

