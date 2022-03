¿Cuánto sale almorzar o cenar en un bar de Rosario?

Los aumentos constantes en alimentos y bebidas afecta profundamente a la gastronomía y cenar en un bar o restaurante de Rosario ya cuesta desde 1.500 pesos y almorzar, como mínimo, 600 pesos. Los comerciantes advirtieron sobre aumentos en cervezas, gaseosas y materia prima para elaborar los platos y analizan.

En el precio de cervezas y gaseosas se viene otra tanda de subas anunciadas por las distribuidoras, de entre un 8 y un 10 por ciento. Pero no es el único que registra esta escalada de precios: algunas empresas alimenticias fijaron subas de 12 por ciento o más este lunes.

Leer también: El Gobierno acordó retrotraer precios de los alimentos

“Venimos de un proceso ininterrumpido de incremento sostenido de valores de costos. Aceites, harinas y azúcares fue muy significativo en las últimas semanas. El huevo, las verduras y frutas también aumentaron notablemente”, alertó Alejandro Pastore, secretario de la Asociación Empresaria Hotelero Gastronómica de Rosario.

Desde el sector indican que la brecha no puede ser absorbida por los comercios, porque el rubro está afectado por una serie de factores como los incrementos salariales producto de las paritarias; el aumento sostenido del costo de insumos, los servicios cuyo incremento ya fue anunciado, y la renegociación de los contratos de locación, en una actividad en la que la mayoría alquila y eso impacta muy notoriamente.

Menos consumo

“Lamentablemente no hay otra forma de resolver la situación que trasladar a la carta, uno lo hace de la manera más ajustada posible para no asustar a nadie, pero no queda otra”, explicaron. Por todas estas razones, hoy una cena promedio no baja de 1.500 pesos por persona con un plato, bebida y café. En horario diurno, el menú ejecutivo tiene muchísima variedad, pero parte de 550 o 600 pesos para arriba.

Por último, recalcó que los clientes siempre retraen su consumo frente a estas situaciones porque se produce una enorme dispersión de precios, y una pérdida de referencia por parte de todos los actores en cuanto a cuál es el valor estimado de determinados artículos.