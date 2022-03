Santiago Grassi: "Este año no voy a competir"

El nadador santafesino Santiago Grassi, vive un presente tranquilo, alejado de las competencias pero no del deporte y el trabajo. Desde el estado de Alabama, en Estados Unidos, trabaja los fines de semana dando clínicas de natación y viajando a distintas localidades como Louisiana o Florida. Si bien prefiere no entrenar, explicó que tampoco recibió llamados o el apoyo de las federaciones provincial o nacional.

"Durante la semana no tengo tantos horarios. Hoy arranqué a las 7 y media, desayuné. Me gusta arrancar meditando, voy al gimnasio, desayuné. Más tarde tengo una reunión, cada día es diferente al no tener una rutina armada", comentó distendido al aire de Cadena OH!

Las clínicas que brinda son para nadadores de clubes. Constan de dos sesiones, la primera de 11 para abajo y la segunda de 12 para arriba. "Intento compartir y volcar todo lo que aprendí con los chicos en los últimos años. Me gustaría llevarlo a Argentina. No soy entrenador, no estudié, pero los 18 años de nadador que tengo, el vocabulario y la capacidad de explicar de nadador a nadador, puede ser útil".

El joven de 25 comenzó su carrera siendo un niño. A los seis años ya entrenaba tres veces por semana en la pileta, nunca cambió de deporte y desde los 11 entrena todos los días en el agua.

Si bien se mantiene muy bien físicamente haciendo deportes, saliendo a correr o nadando por su cuenta, afirmó estar lejos de las competencias. "No, este año no hay competencias de mi parte, porque tampoco estoy entrenando en la pileta. La semana pasada fui al agua por primera vez después de dos meses, por mi cuenta. Este año había un mundial, pero al principio de año, en que estaba tomando la decisión de qué hacer, se suspendió. Entonces me facilitó la elección. Después se cambió de sede, pero las ganas de entrenar no las tenía".

Al respecto, Grassi explicó que no recibió ningún llamado de entrenadores o de dirigentes pero, "tampoco lo esperaba. Mis colegas y compañeros, mi familia, saben de mi decisión personal y me apoyan. Desde que tomé este camino siento que me saqué una mochila de encima. Estaba en una situación que ir a entrenar no significaba lo mismo para mí, si seguía en esos términos iba a dejar de nadar por frustración y no por convicción".

Carrera profesional

Desde el 2009 forma parte de la Selección Argentina y desde el 2015 ingresó al equipo de mayores. Fue a dos Juegos Olímpicos, representó al país, viajó y conoció muchas personas, y también se subió al podio con la bandera argentina. Pero, al parecer, no es suficiente para que reciba al menos una atención.

"Después de los Juegos Olímpicos del año pasado, decidí salir del rol de víctima. A los deportistas amateur siempre nos falta, siempre hay algo que se puede hacer mejor y muchas veces eso viene de las federaciones. Pero si seguimos esperando, pensando que ellos tienen que hacerlo, nunca va a pasar", apuntó.

"Con los años dejé de esperar el apoyo de las federaciones"

Cuando volvió de Tokio tuvo una reunión con la secretaría de Deporte de Santa Fe y su representante, Florencia Molinero. En la reunión la dirigencia se puso a disposición de ellos, "Pero en eso quedó. Esta decisión que tomé no es sólo por la parte económica, pero sí significa mucho. Porque antes vivía de una beca en Estados Unidos y hoy vivo solo y necesito trabajar. No es que si me dan plata sigo nadando, no viene por ese lado. Pero sí, me parece que si las federaciones reciben una noticia así, deberían haberse acercado y preguntar si tenemos dificultades o no".

En este punto, Grassi reflexionó y se preguntó al aire: "¿Voy a hacer otro ciclo olímpico sin apoyo? Y no, con el paso de los años dejé de esperar, sino uno nunca va a cambiar. Presenté proyectos para competir en torneos, pero la respuesta fue "Santi no hay presupuestos porque el ENARD y el dólar...", y te frustra. Estoy haciendo lo que puedo, hago todo el esfuerzo, pero tiren un salvavidas al menos. Me sentí muy solo".

El deportista, sincero y consciente, afirmó que no "puede quejarse", dadas sus condiciones. Pero que el dinero ayuda para poder entrenar sin preocupación en la cabeza. "Quiero tratar que los que vienen por detrás tengan mejores condiciones, que no vengan otros Santis con 25 años que se sientan frustrados. Es difícil de explicar la sensación, son muchos años, es un esfuerzo muy grande. Cuando no está todo en cuadrilla, la parte económica y el apoyo de la federación, este esfuerzo en este nivel se hace imposible", dijo por último.

Escuchar también audio completo: