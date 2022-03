Biden no se retracta de haber dicho que Putin no puede seguir en el poder

El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, aseguró este lunes que no se disculpará por haber dicho que su par ruso, Vladimir Putin, no debería seguir en el poder y explicó que su polémico comentario fue por la "indignación moral" que le causa ver lo que ocurre en Ucrania y no porque busque un cambio de Gobierno en Rusia.

"No me retracto para nada. Quiero dejar claro que no estaba ni entonces ni ahora articulando un cambio de política. Estaba expresando la indignación moral que siento, no me disculpo por mis sentimientos personales", precisó el mandatario en la Casa Blanca, informó la agencia de noticias AFP.

"Y creo que saben, (que) si (Putin) continúa en este rumbo, se convertirá en un paria en todo el mundo, y quién sabe en qué se puede convertir en casa en términos de apoyo”, agregó.

Más temprano, Rusia calificó de alarmantes los comentarios que el mandatario estadounidense hizo el fin de semana en Polonia durante una gira por Europa centrada en la situación en Ucrania.

"Son declaraciones que generan alarma y continuamos siguiendo atentamente las declaraciones del presidente estadounidense", aseguró el vocero del Kremlin, Dmitri Peskov.

El sábado último, en el Castillo Real de Varsovia, durante su visita a Polonia, Biden exclamó que Putin no podía "permanecer en el poder", que la guerra en Ucrania no era "digna del pueblo ruso" y le advirtió a Moscú que "no se le ocurra avanzar" sobre territorio de la OTAN.