Defensoría del Pueblo se reunió con representantes de localidades afectadas por cortes de luz

El defensor del Pueblo de la provincia de Santa Fe a cargo, Gabriel Savino, se reunió este lunes con representantes de las localidades de Timbúes, Coronda, Cayastá, Oliveros, Andino y Gaboto. Plantearon falencias en la prestación del servicio por parte de la Empresa Provincia de la Energía (EPE), que afectan a los hogares. También inciden negativamente en el turismo que se desarrolla en esa región.

Durante el encuentro, llevado a cabo en un complejo turístico ubicado entre Oliveros y Timbúes, los integrantes de las comisiones comunales y de las intendencias manifestaron los serios inconvenientes que generan picos de tensión. Dañan los aparatos electrónicos, que luego no son reconocidos por la empresa. Relataron además que no reciben respuestas cuando llaman por teléfono a la EPE para denunciar los inconvenientes. A su vez, notan que las oficinas no cuentan con el personal necesario.

En ese sentido, alertaron que los cortes de energía eléctrica muchas veces también generan interrupciones en el servicio de agua.

En la reunión se planteó que toda esta situación, además de todo lo mencionado, genera pérdidas en la actividad turísticas que estas localidades realizan. Y advirtieron que desde la empresa estatal no se tiene en cuenta esta actividad. Como ejemplo pusieron que en ocasiones han tenido cortes de luz durante el mes de enero para realizar podas. También que realizan cortes programados los fines de semana, cuando hay más demanda turística.

"Estuvimos escuchando atentamente lo planteado por las autoridades de las localidades afectadas. Los inconvenientes son muchos y variados. Propusimos articular desde nuestra institución una mesa de diálogo responsable. Deberían participar los vecinos, los funcionarios provinciales y las autoridades de la Empresa Provincial de la Energía. Donde se puedan sumar propuestas y visiones propositivas de una problemática que cada vez se torna más dificultosa de asumir con una solución integral rápida y eficiente", indicó Savino al terminar la reunión.

A su vez, participaron el asesor de Gabinete, Hernán Cianciardo, y subdirector de Atención Ciudadana de la Defensoría del Pueblo, Elvio Tortul.