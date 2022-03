El juez extendió los plazos para que Vicentin logre un acuerdo con sus acreedores

El juez Fabián Lorenzini hizo lugar al pedido de Vicentin y extendió hasta el 30 de junio el período de exclusividad en su concurso. Le otorgó 90 días más para lograr las mayorías legales que requiere la aprobación de su acuerdo preventivo. Esto sucede 24 horas después que trascienda la renuncia de Molinos Agro al plan de rescate.

La resolución se insertó en el expediente al filo del vencimiento de los plazos vigentes. Vicentin tenía hasta este jueves para reunir las mayorías y evitar el cram down, una instancia en la que los propios acreedores ofrecen una salida alternativa.

Lorenzini aceptó la solicitud de la agroexportadora argumentando "los principios de razonabilidad, eficiencia, tutela de los derechos de los acreedores, ubicuidad de la información y protección de los mas vulnerables".

En paralelo, el juez aprobó un cronograma tendiente a regular un eventual cram down, considerando que de esa forma se logra "una adecuada armonización de los intereses en pugna", ya que "se avanza en la preparación concreta del escenario alternativo", mientras concede a la concursada "una oportunidad razonable para obtener el respaldo de sus acreedores".

Lorenzini -en su resolución- marca que a la fecha se acompañaron 680 adhesiones, que representan un 39,65% de los avales nominales necesarios y el 13,86% de las conformidades necesarias del capital verificado. Según agrega en caso de reunir las voluntades que faltan (necesita mayoría para ambas categorías), los acreedores podrían recibir los primeros pagos proyectados durante 2022.

La confirmación del cronograma de un eventual cram down puede leerse como un argumento del juez para defenderse de eventuales críticas ante una nueva extensión de los plazos vigentes. "El plazo adicional que solicitó la sociedad concursada, no deberá incidir negativamente en un esquema de concurrencia o cram down exitoso cuya finalización, en cualquier escenario, no debería prolongarse mas allá del mes de abril de 2023", indica la resolución.

Lorenzini fijó también una serie de "requisitos mínimos" para eventuales interesados en postularse como oferentes, "a los fines de favorecer la concurrencia de quienes acrediten un interés serio, capacidad técnica y económica acorde a la magnitud de la empresa en crisis". En esa línea, estableció como fecha de apertura para el registro de interesados el 13 de julio de 2022.

Salida de Molinos Agro

El magistrado no pasó por alto en su resolución la salida de Molinos Agro del grupo inversor, conocida recientemente. Como consecuencia de esa novedad, otorgó a Vicentin la posibilidad de revisar su plan de reorganización empresaria, al tiempo que agregó que "cualquier propuesta concordataria que implique acuerdos con terceros inversores deberá estar debidamente garantizada mediante la firma de contratos vinculantes en forma previa a la fecha prevista para realizar la audiencia informativa", que se celebrará el 22 de junio.