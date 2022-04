El historial de Argentina en Mundiales ante selecciones clasificadas a Qatar 2022

Hasta el momento, son 17 selecciones clasificadas para Qatar 2022 (incluyendo a Argentina). A continuación, un repaso por todos los encuentros que el conjunto nacional disputó ante estos países en el marco de los Mundiales.

Argentina – Alemania

Siete partidos en total, con una victoria, dos empates y cuatro derrotas.

Argentina 1 – Alemania 3

Domingo 8 de junio de 1958 - Malmö – Estadio de Malmö

Argentina: Amadeo Carrizo; Francisco Lombardo, Pedro Dellacha (C), Federico Vairo; Nestor Rossi, Jose Varacka; Omar Oreste Corbatta, Eliseo Prado, Norberto Menendez, Alfredo Rojas y Osvaldo Cruz. DT: Guillermo Stabile.

Alemania: Fritz Herkenrath; Herbert Erhardt, Erich Juskowiak, Georg Stollenwerk; Horst Eckel, Horst Szymaniak, Fritz Walter, Alfred Schmidt; Helmut Rahn, Hans Schaefer (C) y Uwe Seeler. DT: Sepp Herberger.

Gol en el primer tiempo: 3m Omar Oreste Corbatta (ARG), 33m Helmut Rahn (ALE) y 42m Uwe Seeler (ALE).

Gol en el segundo tiempo: 34m Helmut Rahn (ALE).

Árbitro: Reg Leafe (Inglaterra).

Espectadores: 31.000.

Alemania 0 – Argentina 0

Sábado 16 de julio de 1966 - Birmingham - Villa Park

Argentina: Antonio Roma; Oscar Ferreiro, Roberto Perfumo, Rafael Albrecht, Silvio Marzolini; Jorge Solari, Antonio Rattín (C), Alberto González; Luis Artime, Ermindo Onega y Oscar Mas. DT: Juan Carlos Lorenzo

Alemania: Hans Tilkowski; Horst-Dieter Hoettges, Karl-Heinz Schnellinger, Willi Schulz. Wolfgang Weber; Franz Beckenbauer, Albert Bruells, Helmut Haller, Wolfgang Overath; Uwe Seeler (C) y Sigi Held. DT: Helmut Schoen.

Incidencias: 20m ST expulsado Rafael Albrecht (A).

Árbitro: Konstantin Zecevic (Yugoslavia).

Espectadores: 51.000.

Alemania 2 – Argentina 3

Domingo 29 de junio de 1986 – Ciudad de México– Estadio Azteca

Argentina: Nery Pumpido; José Cuciuffo, José Brown, Oscar Ruggeri; Ricardo Giusti, Jorge Burruchaga, Sergio Batista, Héctor Enrique, Julio Olarticoechea (45m ST Marcelo Trobbiani); Diego Maradona (C) y Jorge Valdano. DT: Carlos Bilardo.

Alemania: Harald Schumacher; Thomas Berthold, Karl-Heinz Foerster, Ditmar Jakobs, Hans-Peter Briegel, Andreas Brehme; Norbert Eder, Felix Magath (17m ST Dieter Hoeness), Lothar Matthaeus; Karl-Heinz Rummenigge y Klaus Allofs (45m PT Rudi Völler). DT: Franz Beckenbauer.

Gol en el primer tiempo: 23m José Brown (ARG).

Goles en el segundo tiempo: 11m Jorge Valdano (ARG), 29m Karl-Heinz Rummenigge (ALE), 36m Rudi Völler (ALE) y 38m Jorge Burruchaga (ARG).

Árbitro: Romualdo Arppi Filho (Brasil).

Espectadores: 114.000.

Argentina 0 – Alemania 1

Domingo 8 de julio de 1990 – Roma – Estadio Olímpico

Argentina: Sergio Goycochea; José Serrizuela, Juan Simón, Óscar Ruggeri (45m PT Pedro Monzón); Pedro Troglio, Roberto Sensini, José Basualdo, Néstor Lorenzo, Jorge Burruchaga (8m ST Gabriel Calderón); Diego Armando Maradona (C) y Gustavo Dezotti. DT: Carlos Bilardo.

Alemania: Bodo Illgner; Andreas Brehme, Jürgen Kohler, Klaus Augenthaler, Guido Buchwald, Thomas Berthold (28m ST Stefan Reuter); Pierre Littbarski,Thomas Hassler, Lothar Matthäus (C); Rudi Völler y Jürgen Klinsmann. DT: Franz Beckenbauer.

Gol en el segundo tiempo: 40m Andreas Brehme (ALE).

Árbitro: Edgardo Codesal Méndez (Uruguay/México).

Espectadores: 73.000.

Alemania 1 (4) – Argentina 1 (2)

Viernes 30 de junio de 2006 – Berlín – Estadio Olímpico

Alemania: Jens Lehmann; Philipp Lahm, Christoph Metzelder, Per Mertesacker, Arne Friedrich; Bastian Schweinsteiger (29m ST Tim Borowski), Torsten Frings, Michael Ballack (C), Bernd Schneider (17m ST David Odonkor); Miroslav Klose (41m ST Oliver Neuville) y Lukas Podolski. DT: Juergen Klinsmann.

Argentina: Roberto Abbondanzieri (26m ST Leonardo Franco); Fabricio Coloccini, Roberto Ayala, Gabriel Heinze, Juan Pablo Sorin (C); Luis González, Javier Mascherano, Maximiliano Rodríguez; Juan Román Riquelme (27m ST Esteban Cambiasso); Hernán Crespo (34m ST Julio Cruz) y Carlos Tévez. DT: José Pékerman.

Goles en el segundo tiempo: 4m Roberto Ayala (ARG) y 35m Miroslav Klose (ALE).

Definición por penales: convirtieron Oliver Neuville (ALE), Michael Ballack (ALE), Lukas Podolski (ALE), Tim Borowski (ALE), Julio Cruz (ARG) y Maximiliano Rodríguez (ARG). Roberto Ayala (ARG) y Esteban Cambiasso (ARG) fallaron sus penales.

Árbitro: Lubos Michel (Eslovaquia).

Espectadores: 72.000.

Argentina 0 - Alemania 4

Sábado 3 de julio de 2010 – Ciudad del Cabo – Cape Town Stadium

Argentina: Sergio Romero; Nicolas Otamendi, Nicolas Burdisso, Martín Demichelis y Gabriel Heinze; Ángel Di María, Javier Mascherano (C), Maximiliano Rodríguez; Gonzalo Higuaín, Lionel Messi y Carlos Tévez. DT: Diego Maradona

Alemania: Manuel Neuer; Philipp Lahm (C), Jérôme Boateng, Per Mertesacker, Arne Friedrich; Sami Khedira, Bastian Schweinsteiger, Mesut Ozil; Thomas Mueller, Lukas Podolski y Miroslav Klose. DT: Joachim Löw.

Gol en el primer tiempo: 3m Thomas Mueller (ALE).

Goles en el segundo tiempo: 23m Miroslav Klose (ALE), 29m Arne Friedrich y 44m Miroslav Klose (ALE).

Árbitro: Ravshan Ermatov (Uzbekistán).

Espectadores: 64.100.

Alemania 1 – Argentina 0

Domingo 13 de julio de 2014– Río de Janeiro – Estadio Maracaná

Alemania: Manuel Neuer; Benedikt Höwedes, Mats Hummels, Jérôme Boateng; Bastian Schweinsteiger, Mesut Ozil, Philipp Lahm (C), Toni Kroos,Christoph Kramer; Miroslav Klose y Thomas Mueller. DT: Joachim Löw.

Argentina: Sergio Romero; Pablo Zabaleta, Ezequiel Garay, Martín Demichelis, Marcos Rojo; Enzo Pérez, Lucas Biglia, Javier Mascherano, Ezequiel Lavezzi; Lionel Messi y Gonzalo Higuaín. DT: Alejandro Sabella.

Gol en el segundo tiempo extra: 8m Mario Götze

Árbitro: Nicola Rizzoli (Italia).

Espectadores: 74.738.

Argentina – Ecuador

No existen antecedentes de este enfrentamiento.

Argentina – España

Un partido en total, con una victoria.

Argentina 2 – España 1

Miércoles 13 de julio de 1966 – Birmingham - Villa Park

Argentina: Antonio Roma; Oscar Ferreiro, Rafael Albrecht, Roberto Perfumo, Silvio Marzolini; Antonio Rattin (C), Jorge Solari; Alberto González, Luis Artime, Ermindo Onega y Oscar Mas. DT: Juan Carlos Lorenzo.

España: Jose Iribar; Manuel Sanchis, Eladio; Luis Del Sol, Zoco, Luis Suarez, Gallego, Pirri; Jose Ufarte, Francisco Gento (C) y Joaquin Peiro.

Goles en el segundo tiempo: 20m Luis Artime (A), 26m Pirri (E) y 34m Luis Artime.

Árbitro: Rumanchev (Bulgaria).

Espectadores: 48.00.

Argentina - Belgica

Tres partidos en total, con 2 victorias y una derrota.

Argentina 0 - Bélgica 1

Domingo 13 de junio de 1982 - Barcelona - Estadio Camp Nou

Argentina: Ubaldo Fillol; Luis Galván, Jorge Olguín, Daniel Passarella (C), Alberto Tarantini; Osvalo Ardiles, Américo Gallego, Diego Maradona; Daniel Bertoni, Ramón Díaz (18m ST Jorge Valdano) y Mario Kempes. DT: César Menotti.

Bélgica: Jean-Marie Pfaff; Eric Gerets (C), Luc Millecamps, Marc Baecke, Maurits De Schrijver; Frank Vercauteren, Ludo Coeck: Erwin Vandenbergh, Jan Ceulemans, Guy Vandersmissen y Alex Czerniatynski. DT: Guy Thys.

Goles en el segundo tiempo: 17m Erwin Vandenbergh (B)

Árbitro: Vojtech Christov (Eslovaquia)

Espectadores: 95.000

Argentina 2 - Bélgica 0

Miércoles 25 de junio de 1986 - Ciudad de México - Estadio Azteca

Argentina: Nery Pumpido; José Brown, José Cuciuffo, Julio Olarticoechea, Oscar Ruggeri; Sergio Batista, Jorge Burruchaga, Diego Maradona (C), Héctor Enrique, Ricardo Giusti; Jorge Valdano. DT: Carlos Bilardo.

Bélgica: Jean-Marie Pfaff; Eric Gerets, Michel Renquin (9m ST Philippe Desmet), Georges Grun, Stephane Demol, Patrick Vervoort; Frank Vercauteren, Enzo Scifo, Jan Ceulemans (C); Nico Claesen y Daniel Veyt. DT: Guy Thys.

Goles en el segundo tiempo: 6m Diego Maradona (A) y 17m Diego Maradona (A)

Árbitro: Antonio Márquez (México)

Espectadores: 110.000

Argentina 1 - Bélgica 0

Sábado 5 de julio de 2014 - Brasilia - Estadio Nacional Mané Garrincha

Argentina: Sergio Romero; Ezequiel Garay, Pablo Zabaleta, Martín Demichelis, José Basanta; Lucas Biglia, Ángel Di María (33m PT Enzo Pérez), Javier Mascherano; Gonzalo Higuaín (36m ST Fernando Gago), Lionel Messi (C) y Ezequiel Lavezzi (26m ST Rodrigo Palacio). DT: Alejandro Sabella.

Bélgica: Thibaut Courtois; Toby Alderweireld, Vincent Kompany (C), Jan Vertonghen, Daniel van Buyten; Axel Witsel, Kevin De Bruyne, Marouane Fellaini, Eden Hazard (30m ST Nacer Chadli); Kevin Mirallas (15m ST Dries Mertens), Divock Origi (14m ST Romelu Lukaku). DT: Marc Wilmots.

Goles en el primer tiempo: 8m Gonzalo Higuaín (A)

Árbitro: Nicola Rizzoli (Italia)

Espectadores: 68.000

Argentina - Holanda

Cinco partidos en total, con una victorias, dos empates y dos derrotas.

Argentina 0 - Holanda 4

Miércoles 26 de junio de 1974 - Gelsenkirchen - Estadio Parkstadion

Argentina: Daniel Carnevali; Ramón Heredia, Roberto Perfumo (C), Francisco Sa, Carlos Squeo, Enrique Wolff (1m ST Rubén García); Roberto Telch; Rubén Ayala, Agustín Balbuena, René Houseman (1m ST Mario Kempes) y Héctor Yazalde. DT: Vladislao Cap

Holanda: Jan Jongbloed; Ruud Krol, Wim Rijsbergen, Wim Suurbier (39m ST Rinus Israel); Arie Haan, Wim Van Hanegem, Wim Jansen, Johan Neeskens; Johan Cruyff (C), Rob Rensenbrink y Johnny Rep. DT: Rinus Michels

Goles en el primer tiempo: 10m Johan Cruyff (H) y 25m Ruud Krol (H)

Goles en el segundo tiempo: 28m Johnny Rep (H) y 45m Johan Cruyff

Árbitro: Bob Davidson (Escocia)

Espectadores: 55.000

Argentina 3 - Holanda 1

Domingo 25 de junio de 1978 - Buenos Aires - Antonio Vespucio Liberti

Argentina: Ubaldo Fillol; Luis Galván, Jorge Olguin, Daniel Passarella (C), Alberto Tarantini; Osvaldo Ardiles (20m ST Omar Larrosa), Américo Gallego; Daniel Bertoni, Mario Kempes, Leopoldo Luque y Oscar Ortíz (29m ST Rene Houseman). DT: César Menotti.

Holanda: Jan Jongbloed; Jan Poortvliet, Ruud Krol (C), Ernie Brandts; Wim Jansen (27m ST Wim Suurbier), Arie Haan, Willy Van De Kerkhof, Johan Neeskens; Rene Van De Kerkhof, Rob Rensenbrink, Johnny Rep (14m ST Dick Nanninga) . DT: Ernst Happel.

Goles en el primer tiempo: 38m Mario Kempes (A)

Goles en el segundo tiempo: 37m Dick Nanninga (H)

Goles en el tiempo suplementario: 5m Mario Kempes (A) y 16m Daniel Bertoni (A)

Árbitro: Serio Gonella (Italia)

Espectadores: 70.000

Argentina 1 - Holanda 2

Sábado 4 de julio de 1998 - Marsella - Estadio Orange Vélodrome

Argentina: Carlos Roa; Roberto Ayala, José Chamot (44m ST Abel Balbo), Roberto Sensini, Javier Zanetti; Matías Almeyda (23m ST Mauricio Pineda), Diego Simeone (C), Juan Sebastián Verón; Claudio López, Gabriel Batistuta y Ariel Ortega. DT: Daniel Passarella.

Holanda: Edwin Van Der Sar; Michael Reiziger, Jaap Stam, Frank De Boer (C), Arthur Numan; Wim Jonk, Ronald De Boer (19m ST Marc Overmars), Phillip Cocu, Edgar Davids; Dennis Bergkamp, Patrick Kluivert. DT: Guus Hiddink.

Goles en el primer tiempo: 12m Patrick Kluivert (H) y 17m Claudio López (A).

Goles en el segundo tiempo: 44m Dennis Bergkamp (H).

Incidencias: 31m ST expulsado Arthur Numan (H) y 42m ST expulsado Ariel Ortega (A).

Árbitro: Artuo Brizio Carter (México).

Espectadores: 55.000.

Argentina 0 - Holanda 0

Miércoles 21 de junio de 2006 - Frankfurt - Estadio Deutsche Bank Park

Argentina: Roberto Abbondanzieri; Roberto Ayala (C), Gabriel Milito, Leandro Cufre, Nicolás Burdisso (24m PT Fabricio Coloccini); Esteban Cambiasso, Javier Mascherano, Juan Román Riquelme (35m ST Pablo Aimar), Maximiliano Rodríguez; Carlos Tévez y Lionel Messi (25m ST Julio Cruz). DT: José Pekerman.

Holanda: Edwin Van Der Sar (C); Kew Jaliens, Khalid Boulahrouz, Andre Ooijer, Tim De Cler; Phillip Cocu, Rafael Van Der Vaart, Wesley Sneijder (41m ST Hedwiges Maduro); Dirk Kuyt, Ruud Van Nistelrooij (11m ST Ryan Babel) y Robin Van Persie (22m ST Denny Landzaat). DT: Marco Van Basten.

Árbitro: Luis Medina Cantalejo (España)

Espectadores: 48.000

Argentina 0 (4) - Holanda 0 (2)

Miércoles 9 de julio de 2014 - San Pablo - Arena de São Paulo

Argentina: Sergio Romero; Ezequiel Garay, Pablo Zabaleta, Martín Demichelis, Marcos Rojo; Lucas Biglia, Enzo Pérez (36m ST Rodrigo Palacio), Javier Mascherano; Gonzalo Higuaín (37m ST Sergio Agüero), Lionel Messi (C) y Ezequiel Lavezzi (11m Tiempo Suplementario Maximiliano Rodríguez). DT: Alejandro Sabella.

Holanda: Jasper Cillessen; Ron Vlaar, Stefan de Vrij, Bruno Martins Indi (1m ST Daryl Janmaat), Daley Blind; Nigel De Jong (17m ST Jordy Clasie), Wesley Sneijder, Georginio Wijnaldum; Robin Van Persie (C) (6m Tiempo Suplementario Klaas Jan Huntelaar), Arjen Robben y Dirk Kuyt. DT: Louis Van Gaal.

Árbitro: Cuneyt Cakir (Turquía)

Espectadores: 63.000

Argentina - Croacia

Dos partidos en total, con una victorias y una derrota.

Argentina 1- Croacia 0

Viernes 26 de junio de 1998 – Bordeaux- Estadio Jacques Chaban-Delmas

Argentina: Carlos Roa; Roberto Ayala, Mauricio Pineda, Pablo Paz, Nelson Vivas, Javier Zanetti (22m ST Diego Simeone); Matías Almeyda, Juan Verón, Marcelo Gallardo (35m ST Sergio Berti); Gabriel Batistuta (C), Ariel Ortega (7m ST Claudio López). DT: Daniel Pasarella.

Croacia: Drazen Ladic; Slaven Bilic, Zvonimir Soldo, Dario Simic; Aljosa Asanovic, Robert Prosinecki (22m ST Igor Stimac), Zvonimir Boban (C), Silvio Maric (ST Goran Vlaovic), Mario Stanic, Robert Jarni; Davor Suker. DT: Miroslav Blazevic.

Gol en el primer tiempo: 36m Mauricio Pineda (A).

Árbitro: Said Belqola (Marruecos).

Espectadores: 31.800.

Argentina 0 – Croacia 3

Jueves 21 de junio de 2018- Nizhni Nóvgorod- Estadio Nizhni Nóvgorod

Argentina: Wilfredo Caballero; Gabriel Mercado, Nicolás Tagliafico, Nicolás Otamendi; Marcos Acuña, Javier Mascherano, Enzo Pérez (23m ST Paulo Dybala), Eduardo Salvio (11m ST Cristian Pavón); Lionel Messi (C), Maximiliano Meza, Sergio Agüero (9m ST Gonzalo Higuaín). DT: Jorge Sampaoli.

Croacia: Danijel Subasic; Sime Vrsaljko, Ivan Strinić, Dejan Lovren, Domagoj Vida; Ivan Perisic (37m ST Mateo Kovacic), Ivan Rakitic, Luka Modric (C), Marcelo Brozovic, Ante Rebic (12m ST Andrej Kramarić); Mario Mandzukic (48m ST Vedran Corluka). DT: Zlatko Dalic.

Goles en el segundo tiempo: 8m Ante Rebic (C), 35m Luka Modric (C) y 46m Ivan Rakitic (C).

Árbitro: Ravshan Irmatov (Uzbekistán).

Espectadores: 44.190.

Argentina - Inglaterra

Cinco partidos en total, con una victoria, un empate y tres derrotas.

Argentina 1- Inglaterra 3

Sábado 2 de junio de 1962- Rancagua- Estadio El Teniente

Argentina: Antonio Roma; Silvio Marzolini, Raúl Páez, Rubén Navarro (C), Vladislao Cap; Federico Sacchi, Antonio Rattin; José Sanfilippo, Raúl Belén, Rubén Sosa, Juan Oleniak. DT: Juan Carlos Lorenzo.

Inglaterra: Ron Springett; Jimmy Armfield, Ray Wilson, Maurice Norman, Bobby Moore; Ron Flowers; Jimmy Greaves, John Haynes (C), Bobby Charlton, Bryan Douglas, Alan Peacock. DT: Walter Winterbottom.

Goles en el primer tiempo: 17m Ron Flowers (I), 42m Bobby Charlton (I)

Goles en el segundo tiempo: 22m Jimmy GREAVES (I), 36m José Sanfilippo (A).

Árbitro: Nikolaj Latychev (Rusia).

Espectadores: 9.794.

Argentina 0- Inglaterra 1

Sábado 23 de Julio de 1966- Londres- Estadio Wembley

Argentina: Antonio Roma; Roberto Perfumo, Silvio Marzolini, Oscar Ferrero; Antonio Rattin (C), Rafael Albrecht; Jorge Solari, Alberto González, Luis Artime, Ermindo Onega, Oscar Más. DT: Juan Carlos Lorenzo.

Inglaterra: Gordon Banks; George Cohen, Ray Wilson, Jack Charlton, Bobby Moore (C); Nobby Stiles, Alan Ball, Martin Peters; Bobby Charlton, Geoff Hurst, Roger Hunt. DT: Alf Ramsey.

Goles en el segundo tiempo: 33m Geoff Hurst (I)Incidencias: 35m PT expulsado Antonio Rattin (A)

Árbitro: Rudolf Kreitlein (Alemania).

Espectadores: 90.500.

Argentina 2- Inglaterra 1

Domingo 22 de junio de 1986- Ciudad de México- Estadio Azteca

Argentina: Nery Pumpido; José Brown, José Cuciuffo, Julio Olarticoechea, Oscar Ruggeri; Sergio Batista, Jorge Burruchaga (30m ST Carlos Tapia), Diego Maradona (C), Héctor Enrique, Ricardo Giusti; Jorge Valdano. DT: Carlos Bilardo.

Inglaterra: Peter Shilton (C); Gary Stevens, Kenny Sansom, Terry Butcher, Terry Fenwick; Glenn Hoddle, Peter Reid (24m ST Chris Waddle), Trevor Steven (29m ST John Barnes), Steve Hodge; Gary Lineker, Peter Beardsley. DT: Bobby Robson.

Goles en el segundo tiempo: 6m y 9m Diego Maradona (A); 35m Gary Lineker (I).

Árbitro: Ali Bennaceur (Túnez).

Espectadores: 114.580.

Argentina 2 (4) - Inglaterra 2 (3)

Martes 30 de junio 1998- Saint-Étienne- Geoffroy Guichard

Argentina: Carlos Roa; Roberto Ayala, José Chamot, Nelson Vivas, Javier Zanetti; Matías Almeyda, Diego Simeone (C) (46m ST Sergio Berti), Ariel Ortega, Juan Verón; Claudio López (23m ST Marcelo Gallardo), Gabriel Batistuta (23m ST Hernán Crespo). DT: Daniel Passarella.

Inglaterra: David Seaman; Sol Campbell, Graeme Le Saux (26m ST Gareth Southgate), Tony Adams, Gary Neville; Paul Ince, David Beckham, Darren Anderton (52m ST David Batty); Paul Scholes (33m ST Paul Merson); Alan Shearer (C), Michael Owen. DT: Glenn Hoddle.

Goles en el primer tiempo: 6m Gabriel Batistuta (de penal) (A); 10m Alan Shearer (de penal) (I), 16m Michael Owen (I), 46m Javier Zanetti (A).

Definición por penales: Para Argentina convirtieron Sergio Berti, Juan Verón, Marcelo Gallardo y Roberto Ayala. David Seaman le detuvo el penal a Crespo. Para Inglaterra convirtieron Alan Shearer, Paul Merson y Michael Owen. Carlos Roa atajó los penales a Paul Ince y David Batty.

Incidencias: 2m ST expulsado David Beckham (I).

Árbitro: Kim Milton (Dinamarca).

Espectadores: 30.600.

Argentina 0 - Inglaterra 1

Viernes 7 de junio de 2002- Sapporo- Domo de Sapporo

Argentina: Pablo Cavallero; Mauricio Pochettino, Walter Samuel, Diego Placente; Juan Sorín, Javier Zanetti, Ariel Ortega, Juan Verón (C) (ST Pablo Aimar), Diego Simeone; Gabriel Batistuta (15m ST Hernán Crespo), Cristian González (19m ST Claudio López). DT: Marcelo Bielsa.

Inglaterra: David Seaman; Danny Mills, Ashley Cole, Rio Ferdinand, Sol Campbell; David Beckham (C), Paul Scholes, Owen Hargreaves (19m Trevor Sinclair), Nicky Butt; Michael Owen (35m ST Wayne Bridge), Emile Heskey (9m ST Teddy Sheringham). DT: Eriksson Sven Göran.

Gol en el primer tiempo: 44m David Beckham (de penal).

Árbitro: Pierluigi Collina (Italia).

Espectadores: 35.927.

Argentina – Suiza

Dos partidos en total, con dos victorias.

Argentina 2 – Suiza 0

Martes 19 de julio de 1966- Sheffield- Estadio Hillsborough

Argentina: Antonio Roma; Roberto Perfumo, Oscar Calics, Silvio Marzolini, Oscar Ferreiro; Antonio Rattin (C); Jorge Solari, Alberto Gonzalez, Luis Artime, Ermindo Onega, Oscar Más. DT: Juan Carlos Lorenzo.

Suiza: Leo Eichmann; Kurt Ambruster, Rene Brodmann (C), Hans-Ruedi Fuhrer, Xavier Stierli; Heinz Baeni, Koebi Kuhn; Vittore Gottardi, Robert Hosp, Fritz Kuenzli, Rene Quentin. DT: Alfredo Foni.

Goles en el segundo tiempo: 8m Luis Artime (A), 36m Ermindo Onega (A).

Árbitro: Joaquim Fernandes Campos (Portugal).

Espectadores: 32.127.

Argentina 1 – Suiza 0

Martes 1 de julio de 2014- San Pablo- Neo Quimica Arena

Argentina: Sergio Romero; Ezequiel Garay, Pablo Zabaleta, Marcos Rojo (16m PTS José Basanta), Federico Fernández; Fernando Gago (STS Lucas Biglia), Angel Di María, Javier Mascherano; Gonzalo Higuaín, Lionel Messi (C), Ezequiel Lavezzi (29m ST Rodrigo Palacio). DT: Alejandro Sabella.

Suiza: Diego Benaglio; Stephan Lichtsteiner, Ricardo Rodriguez, Johan Djourou, Fabian Schär; Gokhan Inler (C), Granit Xhaka (21m ST Gelson Fernandes), Valon Behrami, Xherdan Shaqiri; Admir Mehmedi (23m PTS Blerim Dzemaili), Josip Drmic (37m ST Haris Seferovic). DT: Ottmar Hitzfeld.

Gol en tiempo extra: 13m ST Ángel Di María (A)

Árbitro: Jonas Eriksson (Suecia).

Espectadores: 63.255.

Argentina - Serbia Un partido en total, con una victoria. Argentina 6 – Serbia y Montenegro 0 Jueves 16 de junio de 2006 - Gelsenkirchen - Veltins-Arena Argentina: Roberto Abbondanzieri; Nicolás Burdisso, Roberto Ayala, Gabriel Heinze; Juan Pablo Sorín (C); Luis González (17m PT Esteban Cambiasso), Javier Mascherano, Maximiliano Rodríguez (30M ST Lionel Messi); Juan Román Riquelme; Javier Saviola (13m ST Tevez 58) y Hernán Crespo. DT: José Pékerman Serbia y Montenegro: Dragoslav Jevric; Igor Duljaj, Goran Gavrancic, Mladen Krstajic, Milan Dudic; Albert Nadj (1m ST Ivan Ergic), Dejan Stankovic, Predrag Djordjevic, Ognjen Koroman (4, ST Danijel Ljuboja); Savo Milosevic (C) (25M ST Zvonimir Vukic) y Mateja Kezman. Goles en el primer tiempo: 6 y 41m Maximiliano Rodríguez (A) y 31m Esteban Cambiasso (A). Goles en el segundo tiempo: 33m Hernán Crespo (A), 39m Carlos Tevez (A) y 43m Lionel Messi (A). Árbitro: Roberto Rosetti (Italia).

Espectadores: 52.000.

Argentina - Francia Tres partidos en total, con una victoria y dos derrotas.

Argentina 1 – Francia 0 Martes 15 de Julio de 1930 - Montevideo, Parque Central Argentina: Ángel Bossio; José Della Tore, Ramón Muttis, Juan Evaristo, Luis Monti, Arico Suárez; Natalio Perinetti, Pancho Varallo, Manuel Ferreira (C), Roberto Cherro y Mario Evaristo.

Francia: Alex Thépot; Marcel Capelle, Etienne Mattles; Augustin Chantrel, Marcel Pinel, Alex Villaplane (C); Ernest Libérati, Edmond Delfour, André Maschinot, Jean Laurent y Marcel Langiller. Goles en el segundo tiempo: 36m Luis Monti (A). Árbitro: Rege (Brasil) Espectadores: 18.000.

Argentina 2 - Francia 1 Martes 6 de junio de 1978 - Buenos Aires - Estadio Monumental Argentina: Ubaldo Fillol; Luis Galván, Jorge Olguín, Daniel Passarella (C), Alberto Tarantini; Osvaldo Ardiles, Américo Gallego, René Houseman, José Valencia (18m ST Norberto Alonso; 27m ST Oscar Ortiz); Mario Alberto Kempes y Leopoldo Luque. DT: César Luis Menotti. Francia: Jean-Paul Bertrand Demanes (13m ST Dominique Baratelli); Patrick Battiston, Maxime Bossis, Christian López, Marius Tresor (C); Dominique Bathenay, Henri Michel, Michel Platini; Bernard Lacombe, Dominique Rocheteau y Didier Six. DT: Michel Hidaldo. Gol en el primer tiempo: 45m Daniel Passarella (A), de penal. Goles en el segundo tiempo: 15m Michel Platini (F) y 28m Leopoldo Luque (A). Árbitro: Jean Dubach (Suiza). Espectadores: 77.000

Argentina 3 – Francia 4 Sábado 30 de junio de 2018 - Kazan - Kazan Arena Argentina: Franco Armani; Gabriel Mercado, Nicolás Otamendi, Marcos Rojo (1m ST Federico Fazio), Nicolás Tagliafico; Enzo Pérez (21m ST Sergio Agüero), Javier Mascherano, Éver Banega; Cristian Pavón (30m ST Maximiliano Meza), Lionel Messi (C) y Ángel Di María. DT: Jorge Sampaoli.

Francia: Hugo Lloris (C); Benjamin Pavar, Raphaël Varane, Samuel Umtiti, Lucas Hernández; Paul Pogba, N'Golo Kanté, Blaise Matuidi (30m ST Corentin Tolisso); Kylian Mbappé (44m ST Florin Thauvin), Antoine Griezmann (28M ST Nabil Fekir) y Olivier Giroud. DT: Didier Deschamps.

Goles en el primer tiempo: 13m Antoine Griezmann de penal (F) y 41m Ángel Di María (A). Goles en el segundo tiempo: 3m Gabriel Mercado (A), 12m Benjamin Pavard (F), 19M y 23m Kylian Mbappé (F) y 48m Sergio Agüero (A).

Árbitro: Alireza Faghani (Irán).

Espectadores: 42.873.

https://www.youtube.com/shorts/GUAU2oodwhY

Argentina -Brasil Cuatro partidos en total, con 2 victorias, un empate y una derrota.

Argentina 1 – Brasil 2 Domingo 30 de Junio de 1974 - Niedersachsenstadion - Hannover

Argentina: Daniel Carnevali; Rubén Glaria, Ramón Heredia, Francisco Sa (1m ST Jorge Carrascosa), Ángel Bargas; Carlos Squeo, Carlos Babington, Miguel Brindisi (c); Rubén Ayala, Agustín Balbuena y Mario Kempes (1m ST René Houseman). DT: Vladislao Cap.

Brasil: Leão; Zé Maria, Luis Pereira, M.Marinho (c), F.Marinho; Cesar Carpegiani, Rivelino, Dirceu, Valdomiro; Jairzinho y Paulo Cesar Lima. DT: Zagallo. Goles en el primer tiempo: 32m Rivelino (B) y 35m Miguel Brindisi (A). Gol en el segundo tiempo: 3m Jairzinho (B). Árbitro: Vital Loraux (Bélgica). Espectadores: 39.000.

Argentina 0 – Brasil 0 Domingo 18 de Junio de 1978 - Rosario, Estadio Rosario.

Argentina: Ubaldo Fillol; Jorge Olguin, Luis Galvan, Daniel Passarella (C), Alberto Tarantini; Osvaldo Ardiles(1m ST Ricardo Villa), Américo Gallego, Leopoldo Luque, Oscar Ortiz (15m ST Norberto Alonso); Mario Kempes y Daniel Bertoni. DT: César Luis Menotti.

Brasil: Leão (c); Toninho, Oscar, Amaral, Rodriguez Neto (34m ST Edinho); Batista, Chicão, Dirceu; Mendonça (22m ST Zico), Gil y Roberto. DT: Claudio Coutinho. Árbitro: Károly Palotai (Hungría). Espectadores: 46000.

Argentina 1 – Brasil 3 Viernes 2 de Julio de 1982 - Barcelona, Estadio Sarria Argentina: Ubaldo Fillol; Jorge Olguín, Luis Galván, Daniel Passarella (C), Alberto Tarantini; Juan Barbas, Osvaldo Ardiles, Diego Maradona, Daniel Bertoni (19m ST Santiago Santamaría); Gabriel Calderón y Mario Kempes (1m ST Ramón Díaz). Director técnico: César Luis Menotti. Brasil: Valdir Perez; Leandro (27m ST Edevaldo), Oscar, Luizinho, Junior; Cerezo, Zico (28m ST Batista), Falção, Serginho, Socrates (C) y Eder. DT: Tele Santana.

Gol en el primer tiempo: 11m Zico (B). Goles en el segundo tiempo: 21m Serginho (B), 30m Junior (B) y 44m Ramón Díaz (A). Árbitro: Mario Lamberto Rubio (México) Espectadores: 44000

Argentina 1 – Brasil 0

Domingo 24 de Junio de 1990 - Turin, Stadio Delle Alpi Argentina: Sergio Goycoechea; Juan Simón, Oscar Ruggeri, Pedro Monzón, Julio Olarticoechea; Ricardo Giusti, Pedro Troglio (16m ST Gabriel Calderón), Claudio Caniggia ; José Basualdo, Jorge Burruchaga y Diego Maradona (C). DT: Carlos Bilardo. Brasil: Taffarel; Mauro Galvão (38m ST Renato), Ricardo Gomes (c), Ricardo Rocha, Jorginho; Valdo, Dunga, Alemão (38m ST Silas), Branco - Careca y Müller. DT: Sebastiao Lazaroni. Gol en el segundo tiempo: 36m Claudio Caniggia (A). Árbitro: Joël Quiniou (Francia) Espectadores: 61000

Argentina - República de Corea: dos partidos en total, con 2 victorias.

Argentina 3 - República de Corea 1

Lunes 2 de junio de 1986 - 1ra Ronda, Grupo A

Argentina: Nery Pumpido, Jose Brown, Nestor Clausen, Oscar Garre, Oscar Ruggeri, Sergio Batista, Jorge Burruchaga, Diego Maradona (C), Ricardo Giusti, Jorge Valdano, Pedro Pasculli. DT: Carlos Bilardo

República de Corea: Yun Kyo Oh, Kyung Hoon Park, Yong Hwan Chung, Pyung Seok Kim, Min Kook Cho, Soon Ho Choi, Jung Moo Huh

Chang Sun Park (C), Bum Kun Cha, Joo Sung Kim, Young Se Kim. DT: Jung Nam Kim

Goles: Jorge Valdano 6' PT (A); Oscar Ruggeri 18' PT (A); Jorge Valdano 1' ST (A); Chang Sun Park 28' ST (C).

Argentina 4 - República de Corea 1

Jueves 17 de junio de 2010 - 1ra Ronda, Grupo B

Argentina: Sergio Romero, Martin Demichelis, Gabriel Heinze, Walter Samuel, Angel Di Maria, Javier Mascherano (C), Jonas Gutierrez, Maxi Rodriguez, Gonzalo Higuain, Lionel Messi, Carlos Tevez. DT: Diego Maradona

República de Corea: Sung Ryong Jung, Beom Seok Oh, Yong Hyung Cho, DYoung Pyo Lee, Jung Soo Lee, Ji Sung Park (C), Jung Woo Kim, Sung-yueng Ki, Chung-yong Lee, Ki Hun Yeom, Chu Young Park. DT: Jung Moo Huh

Goles: Chu Yong Park -e/c- 17' PT (A); Gonzalo Higuaín 33' PT (A); Chung-yong Lee 45' PT (C); Gonzalo Higuaín 31' ST (A); Gonzalo Higuaín 35' ST (A).

Argentina - Japón: un partido, con un triunfo.

Argentina 1 - Japón 0

Domingo 14 de junio de 1998 - 1ra Ronda, Grupo H

Argentina: Carlos Roa, Roberto Ayala, Roberto Sensini, Nelson Vivas, Javier Zanetti, Matías Almeyda, Diego Simeone, Sebastián Verón, Claudio López, Gabriel Batistuta y Ariel Ortega. DT: Daniel Pasarella.

Japón: Kawaguchi, Narahashi, Soma, Ihara, Akita, Nakanishi, Yamaguchi, Nakata, Nanami, Nakayama y Jo. DT: Takeshi Okada.

Gol: Gabriel Batistuta 28' PT (A).

Argentina - Arabia Saudita: no registran partidos jugados entre sí.

Argentina – Uruguay

Dos partidos en total, con una victoria y una derrota.

Argentina 2 - Uruguay 4

30 de julio de 1930 - Final - Estadio Centenario, Montevideo

Argentina: Francisco Varallo, José Della Torre, Juan Evaristo, Carlos Peucelle, Juan Botasso, Guillermo Stábile, Mario Evaristo, Pedro Arico Suárez, Manuel Ferreira, Fernando Paternoster y Luis Monti

Uruguay: José Leandro Andrade, Victoriano Santos Iriarte, Enrique Ballesteros, Álvaro Gestido, Pablo Doardo, José Pedro Cea Urriza, José Nasazzi, Lorenzo Fernández, Héctor Scarone, Héctor Castro y Ernesto Mascheroni.

Goles: Pablo Dorado 12' (U), Carlos Peucelle 20' (A), Guillermo Stábile 37' (A), José Pedro Cea Urriza 57' (U), Victoriano Santos Iriarte 68' (U) y Héctor Castro 89' (U).

Argentina 1 - Uruguay 0

16 de junio de 1986 - Octavos de final - Estadio Cuauhtémoc

Argentina: Nery Pumpido, Óscar Ruggeri, José Luis Cuciuffo, Ricardo Giusti, Sergio Batista, Jorge Burruchaga, Pedro Pasculli, Oscar Garré, José Luis Brown, Diego Maradona, Jorge Valdano.

Uruguay: Eliseo Rivero, Fernando Álvez, Jorge Barrios, Alfonso Darío Pereyra Bueno, Wilmar Cabrera, Enzo Francescoli, Venancio Ramos, Miguel Bossio, Eduardo Mario Acevedo, Nelson Gutiérrez y Sergio Santín.

Gol: Pedro Pasculli 42' (A).

Argentina- Ghana: no registran partidos jugados entre sí.

Argentina – Polonia

Dos partidos en total, con una victoria y una derrota.

Argentina 2 - Polonia 3

15 de junio de 1974 - Fase de grupos

Argentina: Daniel Carnevali, Angel Bargas (25m ST Roberto Telch), Ramon HerediaGol, Roberto Perfumo (C), Francisco Sa, Enrique Wolff, Miguel Brindisi (1m ST Rene Houseman), Ruben Ayala, Carlos Babington y Agustín Balbuena. Director técnico: Vladislao Cap.

Polonia: Jan Tomaszewski,Antoni Szymanowski, Jerzy Gorgon, Wladyslaw Zmuda, Adam Musial, Kazimierz Deyna (C), Henryk Kasperczak, Zygmunt Maszczyk, Grzegorz Lato, Andrzej Szarmach (25m ST Jan Domarski) y Robert Gadocha (40m ST Leslaw Cmikiewicz). Director técnico: Kazimierz Gorski.

Goles: 7m PT Grzegorz Lato (P), 8m PT Andrzej Szarmach (P), 15m ST Ramon Heredia (A), 17m ST Grzegorz Lato y 21m ST Carlos Babington (A).

Argentina 2 - Polonia 0

Miercoles 14 de junio de 1978 - Segunda ronda

Argentina Ubaldo Fillo, Luis Galvan, Jorge Olguín, Daniel Passarella (C), Alberto Tarantini, Osvaldo Ardiles, Américo Gallego, René Houseman (38m ST Oscar Ortiz), José Valencia (1m ST Ricardo Villa), Daniel Bertoni y Mario Kempes. Director técnico: César Luis Menotti.

Polonía: Jan Tomaszewski, Henryk Maculewicz, Antoni Szymanowski, Wladyslaw Zmuda, Adam Nawalka, Henryk Kasperczak, Bohdan Masztaler (19m ST Wlodzimierz Mazur), Kazimierz Deyna (C), Grzegorz Lato y Andrzej Szarmach. Director técnico: Jacek Gmoch.

Goles: 16m PT y 26m ST Mario Kempes (A).

Argentina- Senegal: no registran partidos jugados entre sí.

Argentina- Portugal: no registran partidos jugados entre sí.

Argentina- Túnez: no registran partidos jugados entre sí.

Argentina – Camerún

Un partido en total, con una derrota.

Argentina 0 - Camerún 1

8 de junio de 1990 - Fase de grupos

Argentina: Nery Pumpido, Néstor Fabbri, Néstor Lorenzo, Roberto Sensini (24m ST Gabriel Calderón), Oscar Rugeri (1m ST Claudio Caniggia), Juan Simón, Sergio Batista, José Basualdo, Jorge Burruchaga, Diego Maradona y Abel Balbo. Director técnico: Carlos Bilardo.

Camerún: Thomas Nkono, Benjamin Massing, Bertin Ebwelle, Emmanuel Kunde, Stephen Tataw (C), Victor Ndip, Andre Kana-Biyik, Emile Mbouh, Louis Mfede (21m ST Thomas Libiih), Francois Omam-BiyikGol y Cyrille Makanaky (36m ST Roger Milla). Director técnico: Valeri Nepomnyashchi.

Gol: 22m ST Francois Omam-Biyik (C).

Argentina- Marruecos: no registran partidos jugados entre sí.

Argentina- Estados Unidos

Un partido en total, con una victoria.

Argentina 6- Estados Unidos 1

Sábado 26 de Julio de 1930- Semifinal- Estadio Centenario, Montevideo, Uruguay

Argentina: Juan Botasso; Jose Della Torre, Rodolfo Orlandini, Fernando Paternoster; Juan Evaristo, Luis Monti; Mario Evaristo, Manuel Ferreira (C), Carlos Peucelle, Alejandro Scopelli, Guillermo Stabile . Director técnico: Juan Tramutola.

Estados Unidos: Jimmy Douglas; George Moorhouse, Ralph Tracey, Alexander Wood; Jimmy Gallagher; Andrew Auld, Jim Brown, Tom Florie (C), Billy Gonsalves, Bart Mcghee, Bert Patenaude. Director técnico: Bob Millar.

Goles en el primer tiempo: Luis Monti 20m (A).

Goles en el segundo tiempo: Alejandro Scopelli 11m ST (A), Guillermo Stabile 24m ST y 42m ST (A), Carlos Peucelle 35m ST y 40m ST (A); Jim Brown 44m ST (E).

Árbitro: Jean Langenus (Bélgica)

Espectadores: 72 886 espectadores

Argentina- México

Tres partidos en total, con tres victorias

Argentina 6- México 3

Sábado 19 de Julio de 1930- Primera ronda (Grupo 1)- Estadio Centenario, Montevideo, Uruguay

Argentina: Angel Bossio (C), Alberto Chividini, Jose Della Torre, Rodolfo Orlandini, Fernando Paternoster, Adolfo Zumelzu; Atilio Demaria, Carlos Peucelle, Carlos Spadaro, Guillermo Stabile, Francisco Varallo. Director técnico: Juan Tramutola

México: Oscar Bonfiglio; Francisco Garza Gutierrez, Rafael Garza Gutierrez (C), Manuel Rosas; Raimundo Rodriguez, Felipe Rosas, Alfredo Sanchez; Juan Carreno, Roberto Gayon, Hilario Lopez, Felipe Olivare. Director técnico: Juan Luque.

Goles en el primer tiempo: Guillermo Stabile 8m y 17m (A), Adolfo Zumelzu 12m (A), Manuel Rosas 42m, de penal(M)

Goles en el segundo tiempo: Francisco Varallo 8m (A), Adolfo Zumelzu 10m (A), Manuel Rosas 20 m (M), Roberto Gayon 30m (M), Guillermo Stabile 40m (A)

Árbitro: Ulises Saucedo (Bolivia)

Espectadores: 5000

Argentina 2- México 1

Sábado 24 de Junio de 2006- Octavos de final- Red Bull Arena, Leipzig, Alemania

Argentina: Roberto Abbondanzieri; Roberto Ayala, Juan Sorín (C), Gabriel Heinze, Lionel Scaloni; Esteban Cambiasso (Pablo Aimar 31m ST), Javier Mascherano, Juan Román. Riquelme, Maximiliano Rodríguez; Javier Saviola (39m ST), Hernán Crespo (Carlos Tévez 30m ST). Director técnico: José Pekerman.

México: Oswaldo Sanchez; Carlos Salcido, Rafael Márquez (C), Ricardo Osorio, José Castro, Mario Méndez, Andres Guardado (Gonzalo Pineda 21m ST); Pavel Pardo (Gerardo Torrado 38m); Jared Borgetti, Ramon Morales (Antonio Naelson Matias 29m ST), José Fonseca. Director técnico: Ricardo La Volpe.

Goles en el primer tiempo: Rafael Márquez 6m (M)

Goles en el segundo tiempo: Hernán Crespo 10m (A), Maximiliano Rodríguez 53m (A)

Árbitro: Massimo Busacca (Suiza)

Espectadores: 43.000

Argentina 3- México 1

Domingo 27 de Junio de 2010

Estadio Soccer City- Octavos de final- Johannesburgo, Sudáfrica

Argentina: Sergio Romero; Martin Demichelis, Nicolas Burdisso, Gabriel Heinze, Nicolas Otamendi; Ángel Di María (Jonás Gutiérrez 34m ST), Javier Mascherano (C), Maximiliano Rodriguez /(Javier Pastore 42m ST); Gonzalo Higuain, Lionel Messi, Carlos Tévez (Juan Verón 24m ST). Director técnico: Diego Maradona

México: Oscar Pérez; Francisco Rodríguez, Carlos Salcido, Rafael Márquez (C), Ricardo Osorio, Efrain Juarez; Gerardo Torrado, Andrés Guardado (Guillermo Franco 16 m ST); Javier Hernandez, Giovani dos Santos, Adolfo Bautista (Pablo Barrera 1m ST). Entrenador: Javier Aguirre.

Goles en el primer tiempo: Carlos Tévez 26m (A), Gonzalo Higuaín 33m (A)

Goles en el segundo tiempo: Javier Hernández 25m (M)

Árbitro: Roberto Rosetti (Italia)

Espectadores: 84.377