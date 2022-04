Victoria Vannucci es la chef personal de una Kardashian

Victoria Vanucci regresó a la Argentina y habló en LAM.

Después de varios años de estar alejada de los medios desde que las sus fotos luego de una caza de animales se hicieran virales, la famosa confesó que se arrepiente mucho y que por eso cambió el estilo de su vida.

"Mi historia es una historia especial. La veo como un medio para ayudar a la comunidad. Aprendí de mis errores. Soy más que una foto. Matías venía de una familia en la cual la caza era algo que solían hacer. Estábamos comprometidos y cuando me invitaron fui. Aunque yo aparecí en las fotos jamás le disparé a nada, muchos menos matar a un animal. El incidente fue hace 12 años y mi depresión comenzó antes del escándalo", confesó.

Leer también: El insólito homenaje de Victoria Vannucci a Sophia Loren

En el día de ayer la nueva chef confesó: "Extraño mucho Argentina, a la gente, a los periodistas. Esperen, les voy a confesar no es nada personal con nadie, pero sufro ataques de pánico. Vine a ver a mi mamá que está enferma, también vine a ver amigos. Me pone contenta poder estar acá porque también voy a estar en un restaurante argentino como chef, es de un amigo y no solo voy a ir a conocer el lugar sino que también voy a ir a cocinar".

Luego de que Ángel de Brito le consultara acerca de su desaparición en los medios durante largos años, Victoria confesó: "No la pasé bien, pero crecí mucho. Soy más grande, estoy más madura, soy mamá de dos hermosos hijos y creo que la vida me ha enseñado muchísimas cosas. Aprendí de mis errores”.

Ahora bien, Vannucci habló frente a las cámaras y lanzó varios datos, pero obvio que en el detrás de escena reveló algunos que no quería hacer públicos. Sin embargo, hoy Ana Rosenfeld contó que Victoria le cocina todos los viernes a una las Kardashian. Se trata de Kendall Jenner una de las modelos más cotizadas del momento.

Leer también: La vida de soltera de Victoria Vannucci en Estados Unidos

"Victoria nos contó ayer que los viernes le cocina a una de las Kardashian. A Kendall, es su chef personal. Le pagan muy bien, tres mil dólares la hora. Es obvio, divino, es una Kardashian. El menú no lo reveló, pero nos contó que le cocina lo que quiera y que cuida mucho y le pide que le deje vianditas", contaron.

Fuente: Paparazzi