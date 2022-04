Unión de visitante no levanta y esta vez perdió con Patronato

Unión visitaba este viernes a Patronato de Paraná, en un partido válido por la octava fecha de la Zona A de la Copa de la Liga, con la meta de romper el maleficio de visitante, sin embargo quedó otra vez en deuda al perder 2-1. Lucas Barrios marcó ambos goles para el Patrón; descontó en el final Matías Gallegos. El partido se jugó en el estadio Presbítero Bartolomé Grella, fue arbitrado por Fernando Espinoza.

El comienzo del partido no fue para nada bueno del Tate, que salió un poco dormido y en la primera aproximación, el Patrón sacudió la escena mediante Lucas Barrios para ponerse rápidamente 1-0. Un golpe complejo de asimilar y que demandaba de un plan nuevo ante la necesidad de reponerse.

Pero el visitante no demoró demasiado en buscar, ya que a los 7', Gastón González se animó desde lejos y casi marca la igualdad, con un disparo preciso. Esto hacía presagiar un duelo de ida y vuelta. Después de eso, buscó hacerse dueño de la pelota, algo que no suele ser el fuerte de este gen de Gustavo Munúa.

Paulatinamente el Tate se plantaba en campo contrario, pero no siendo del todo fino y con pases erráticos que atentaban con su idea de progresar. Esto también era producto del cerrojo que le imprimía el Patrón, que se sentía muy cómodo con la ventaja en su favor.

Los minutos pasaban y Unión iba con más ganas que idas. Fue así como con un pelotazo al área, encontró un roce de Leonardo Ramos y la defensa de Patronato la despejó en la línea. Pero otra vez hubo una respuesta rápida y, de no ser por el pie de Santiago Mele, Unión perdería 2-0. De ida y vuelta. De igual modo, por momentos el trámite era ordinario, porque no sabían darle buen destino a la pelota, haciendo también que se dieran más faltas y volviéndose todo más cortado. Así se extinguió el primer acto, con el 1-0 del Patrón ante un Unión que no le encontraba la vuelta.

En un calco del primero, Patronato salió a pegar de nuevo de entrada y encendió las alarmas en el fondo de Unión, que no lucía sólido. En este caso, con un centro llovido que no conectó Rodríguez de milagro. Las indicaciones de Gustavo Munúa eran constantes, en un claro indicio de que no le gustaba lo que veía.

A la cancha Enzo Roldán e Imanol Machuca para encontrar respuestas en un ataque que estuvo "atado" y prácticamente sin ideas. Así y todo, Unión siempre estaba a tiro, pero preocupado por las contras del dueño de casa. A los 13' llegó otra vez con peligro el elenco de Sava, con un tiro cruzado de Sebastián Medina que se fue apenas desviado.

El Rojiblanco era pleno desconcierto. Apenas se destacaban algunas acciones de Picotón González, pero hasta los 15' de juego en el segundo tiempo, no había pateado al arco para hablar de una posibilidad de empatarlo. Tras cartón, Emanuel Britez se pasó en una infracción y el árbitro le mostró la segunda amarilla y luego la roja para Unión, que se quedaba con uno menos.

Ahora la cosa se complicaba más y, ante la necesidad de ir, Unión comenzó a jugar al límite en defensa, quedando a merced de una contra. Fue así como a los 40, Espinoza fue al VAR y cobró penal por un agarrón, que luego marcó con gol otra vez Lucas Barrios.

Sin embargo, Matías Gallegos, que llevaba cinco minutos, metió un cabezazo letal para descontar 2-1 sobre el final. No alcanzó y Unión volvió a fallar como visitante, donde baja claramente su rendimiento.

Síntesis del partido

Patronato: Matías Mansilla; Raúl Lozano, Leonel Mosevich, Carlos Quintana y Facundo Cobos; Gabriel Gudiño, Fabio Vázquez, Nicolás Castro y Sebastián Medina; Axel Rodríguez y Lucas Barrios. DT: Facundo Sava

Unión: Santiago Mele; Federico Vera, Emanuel Britez, Franco Calderón yClaudio Corvalán; Mauro Luna Diale, Juan Carlos Portillo, Juan Ignacio Nardoni, Gastón González; Mariano Peralta Bauer y Leonardo Ramos. DT: Gustavo Munúa.

Goles: PT 3' y ST 41 Lucas Barrios (P); 45' Matías Gallegos (U).

Expulsado: ST 18' Emanuel Britez (U).

Árbitro: Fernando Espinoza.

Estadio: Presbítero Bartolomé Grella.