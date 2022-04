Olimpia y Cerro Porteño, rivales de Colón, empataron en la Copa Libertadores

El clásico paraguayo entre Olimpia y Cerro Porteño finalizó empatado 0-0, en discreto cotejo de la primera fecha de la zona G de la edición 2022 de la Copa Libertadores, en donde Colón de Santa Fe le ganó agónicamente a Peñarol de Montevideo (2-1).

En el estadio Defensores del Chaco de Asunción, los dos grandes del fútbol guaraní ofrecieron un espectáculo en el que expusieron sus limitaciones y temores. Por eso, la igualdad resultó corolario lógico.

En Olimpia se alistó desde el comienzo el lateral argentino Víctor Salazar (ex San Lorenzo), mientras que el ‘Ciclón’ del Barrio Obrero se desempeñó como titular el volante Claudio Aquino (ex Belgrano de Córdoba), mientras el extremo Luis Fariña (ex Racing) ingresó en la segunda etapa.

De este modo se registró la decimotercera paridad entre ambos equipos en cotejos de Libertadores, al cabo de 33 encuentros. Olimpia ganó 11 y Cerro Porteño se impuso en los 9 restantes.

En partido por la zona B, en tanto, en el Olímpico de la Universidad Central de Venezuela (UCV), el local Caracas igualó sin goles con Atlético Paranaense de Brasil, que tuvo en sus filas al mediocampista tucumano Tomás Cuello (ex Atlético Tucumán).

Por último, por la sección H, en partido cuya realización estuvo en duda hasta último momento, Flamengo de Brasil derrotó como visitante a Sporting Cristal, de Perú, por 2-0

La Confederación Sudamericana (Conmebol) otorgó la autorización para disputar el cotejo en la capital peruana, una vez que el Presidente Pedro Castillo dejó sin efecto el denominado ‘Toque de queda’, a raíz de las protestas sociales que se dieron en distintos puntos del país.

En el cotejo, disputado a puertas cerradas en el estadio Nacional, el conjunto carioca se impuso con los goles anotados por Bruno Henrique (Pt. 22m.) y Matheuzinho (St. 43m.), según registró Soccerway.

Este miércoles la primera fecha del grupo se completará con el choque entre Talleres de Córdoba y Universidad Católica de Chile, en el estadio Mario Kempes.