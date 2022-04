Las irregularidades que no se conocían en el estadio de Colón

La decisión del gobierno provincial de sancionar al Club Atlético Colón y prohibir el ingreso del público local en el próximo partido del sabalero por no haber cumplido con los compromisos en materia de seguridad, quedaría sin efecto luego del reclamo formal de la Comisión Directiva y de la manifestación realizada por los hinchas rojinegros en la puerta del Ministerio de Seguridad.

Desde Casa Gris afirmaron que la suspensión del Brigadier López está en debate, mientras en horas del mediodía habría nuevas definiciones. Entre tanto, se dio a conocer el documento firmado por el ministro de Seguridad, Jorge Lagna, sobre los fundamentos que motivaron la medida que ahora estaría bajo cuestionamiento.

Con fecha al 7 de abril, el escrito enumera una serie de “irregularidades constatadas” en el encuentro futbolístico llevado a cabo el 19 de marzo de 2022, en la sede del Club Atlético Colón, en ocasión de disputarse el partido clásico de la ciudad de Santa Fe.

Entre los puntos se destacan, primero, el cambio a último momento del lugar de concentración del plantel sabalero, lo que modificó los planes de la Policía que ya había diagramado su Orden de Operaciones para la custodia y traslado del grupo, lo que obligó a remodificar la tarea.

Asimismo, se constató que 16 molinetes de las distintas puertas de ingreso no funcionaban, “ocasionando grandes inconvenientes para la apertura del estadio, y que los concurrentes ingresaran sin el control correspondiente, generando esto que no funcione el contador de ingreso, por lo tanto no se pudo establecer la cantidad de personas que pasaron por los sectores ni mucho menos se pudo medir el aforo”.

Asimismo, que se había coordinado que personal de UTEDYC, el cual es contratado por el C.A Colón, contaría con la cantidad de 60 (sesenta) efectivos, “siendo que solo se contrató la cantidad de 50 (cincuenta), ocasionando ante dicha faltante, no contar con este personal en los accesos autorizados (fuera del estadio), trabajo que tuvo que realizar el personal policial, como así, la no apertura de varias puertas del Estadio, logrando esto la disminución de ingreso de simpatizantes, ante una gran afluencia”.

Por otro lado, se comprobó que dos domos de cámara de seguridad que se sitúan en la tribuna Este y Oeste “se encontraban fuera de funcionamiento, no pudiendo direccionarlos hacia los distintos sectores del Estadio, ni realizar las grabaciones correspondientes”.

“Que en la zona de la cancha auxiliar, por donde se desplazaban los simpatizantes al acceso Nro. 6, se hallaba completamente a oscuras (cosa que había sido señalada a la Institución de Colón), como así el pasillo que se utiliza para el traslado de la delegación visitante, con destino a vestuarios (bajo Tribuna popular Norte), teniendo autoridades Ministeriales que iluminar e! lugar con el teléfono celular para evitar algún accidente”.

Al mismo tiempo, el documento informa que la institución anfitriona no confeccionó “el listado para el ingreso de los concurrentes con autorización a zona de vestuarios ni las pulseras identificadoras para tal fin, lo cual también había sido coordinado”.

Por otro lado, se señala la dilatación en la apertura de las puertas del estadio en contradicción a lo previsto, lo que provocó “un enojo lógico por parte de los simpatizantes que estaban presentes en cada ingreso, llevando esto a que los espectadores comenzaran a gritar, insultar, escupir, arrojar elementos contundentes al personal que se encontraba trabajando, a tal punto que por los empujones se producen avalanchas de las personas”.

Asimismo, fue tomado como agravante los incidentes en el partido que Colón disputó contra Aldosivi, donde “se suscitaron hechos de violencia en la platea Este del mismo Club, habiendo tomado intervención en éstos el Fiscal Dr. Federico Grimber”.

Por estos fundamentos, el ministerio de Seguridad había decretado aplicar al Club Atlético Colón de Santa Fe la sanción consistente en la prohibición de ingreso de público y de colocación de banderas identificatorias por una fecha, medida que podría quedar sin efecto en las próximas horas.