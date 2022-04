Nacha Guevara habló sobre su millonaria indemnización: "Un exilio es una muerte”

Luego del escándalo mediático que se generó por la cifra millonaria que recibiría Nacha Guevara como compensación del Estado argentino por su exilio durante el gobierno de María Estela “Isabel” Martínez de Perón, la artista rompió el silencio y confesó que está "mucho más tranquila que la semana pasada”.

En declaraciones radiales, la actriz señaló que "lo único que he firmado es una notificación. Esa reparación se dará en un futuro… Imaginate que hace 22 años que apliqué [a la reparación], el tiempo que puede pasar hasta recibir esa reparación es como entrar en dimensión desconocida”.

Cuando le preguntaron el motivo que la impulsó a aplicar a esa reparación hace 22 años y no al momento del regreso de la democracia en el país, Guevara reflexionó: “Creo que la ley por la cual esto se aprobó no fue inmediatamente después de mi exilio”, dijo, y agregó: “Estas cosas llevan tiempo, lo discutís con tu familia, lo hablás… No tengo respuesta para eso”.

Respecto a lo que vivió en ese momento, agregó: “Se me vino una película con todas las imágenes junta. Fue un shock emocional, me puse a llorar ahí en la oficina de Derechos Humanos. Me di cuenta que era una herida que no estaba cerrada”.