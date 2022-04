El santafesino Sergio Zayas fue convocado al mundial de natación

El santafesino Sergio Zayas, nadador no vidente, integrará el grupo de los 19 deportistas que representarán a Argentina en el mundial de natación en Portugal. Será del 12 al 18 de junio.

"Ya estaba casi definido, pero hasta que no es oficial uno no lo dice. El jueves a la noche se confirmó la lista, somos 19 nadadores. Estamos muy contentos de formar parte del equipo", comentó al aire en Cadena OH!

Nació ciego por una retinopatía prematura grado 5, no se le desarrolló el nervio óptico, y por los problemas que transitó en su niñez le recomendaron hacer natación. A los 4 años se tiró a la pileta por primera vez.

"Voy a nadar la prueba principal de 400 metros libre, pero también en 100 mariposa y 100 espalda", explicó. Es el único nadador no vidente en ganar 3 medallas de oro consecutivas en juegos Parapanamericanos: Guadalajara 2011 y Toronto 2015. Tuvo una brillante actuación en los Juegos de Lima en 2019: ganó la medalla dorada y batió su propio récord parapanamericano en la categoría 100 metros espalda S11. El argentino hizo un tiempo de 1:17.39 minutos, se consagró campeón y le otorgó al séptima presea dorada a la delegación argentina.

Al aire, entre la sorpresa y la emoción, lo contactó su mamá Isabel, que todavía vive en Santa Fe mientras su hijo está en capital. "Él se la banca solo, tiene una pareja que le hace compañía, porque estar alejado de la familia también es difícil. Ya sabe lo orgullosa que estoy de él".

