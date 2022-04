El test de inteligencia más corto del mundo

¿Se puede medir el Coeficiente Intelectual (CI) de una persona con tan sólo tres preguntas? Shane Frederick, profesor del Instituto Tecnológico de Massachusetts (MIT) de Boston, Estados Unidos, creó en 2005 una prueba rápida que sólo el 17 por ciento de los evaluados logró pasarla mientras que el 83 por ciento restante reprobó.

Para la "evaluación de CI más corta del mundo” Frederick buscó a 3.000 personas con diferente formación educativa y los hizo completar la misma prueba. La muestra incluía estudiantes de las mejores universidades de Estados Unidos, como Yale y Harvard.

Cómo es el test

Pregunta 1: Un bate y una pelota cuestan $1.10 en total. El bate cuesta $1 más que la pelota. ¿Cuánto cuesta la pelota?

“Los tres elementos del test son ‘fáciles’ en el sentido de que su solución se entiende fácilmente cuando se explica, pero llegar a la respuesta correcta a menudo requiere la supresión de una respuesta errónea que surge impulsivamente en la mente", explicó Frederick.

Las respuestas más repetidas

Respuesta 1: 10 centavos.

Respuesta 2: 100 minutos.

Respuesta 3: 24 días.

Las respuestas correctas

Respuesta 1: 5 centavos

Respuesta 2: 5 minutos

Respuesta 3: 47 días

Presh Talwalkar, autor del libro “The Hoy of Game Theory: An Introduction to Strategic Thinking”, explicó detalladamente el desarrollo de las respuestas:

Respuesta 1: Digamos que la pelota cuesta X. Entonces el bate cuesta $1 más, entonces es X + 1. Así que tenemos bate + pelota = X + (X + 1) = 1,1 porque juntos cuestan $1,10. Esto significa 2X + 1 = 1,1, luego 2X = 0,1, entonces X = 0,05. Esto significa que la pelota cuesta 5 centavos y el bate cuesta $1.05.

