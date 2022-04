Cortes en las rutas 11 y 91 en reclamo de obras

Vecinos y vecinas de Villa La Ribera se autoconvocaron de forma espontánea en la intersección de las rutas 91 y 11 (acceso a los puertos) y bloquearon el paso del tránsito en el sector, exigiendo una respuesta a los gobiernos provincial y nacional sobre las demandas que vienen planteando desde hace tiempo.

El corte originó un colapso total en la circulación, con miles de camiones que se dirigían hacia los puertos de la región, principalmente a Timbúes, atascados y sin salida.

Luego del paro de los transportistas días atrás y tras varias jornadas sin el ingreso de camiones a los puertos, en las últimas horas se multiplicó considerablemente el arribo de vehículos pesados, generando mayores dificultades a las habituales.

“Somos el embudo de Villa La Ribera, por el cual pasan el 40% de las riquezas de este país. Y efectivamente es una ruta provincial que no da a vasto para sostener la cantidad de toneladas que recibe y nos dejan aislados. Es increíble que no se haya hecho una inversión, el dinero se va a Buenos Aires y no regresa”, expresaron los autoconvocados.

Los vecinos advirtieron que el corte seguirá hasta que alguna autoridad "se acerque a dar respuestas". Por el momento, habilitaron una mano para la circulación de vehículos.