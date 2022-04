Los Juegos tienen "Animé": artista rosarino dibuja con el dedo en el celular

La dosis de timidez que exhibe Angelo Faletto cuando se expresa es tan potente como cuando se sienta a crear. Este artista rosarino se caracteriza por ser un gran dibujante del género animé, cuyo origen es japonés. “Para estos III Juegos Suramericanos de la Juventud apliqué esta técnica en las 48 ilustraciones que hice porque considero que a los chicos les fascina ese estilo”, expresó. “A cada uno de los deportes les di un movimiento extremo. Quería que sea dinámico, que llamara la atención, y creo que así quedó reflejado”, acotó. Pero este joven de 25 años tiene otro don. Y es que dibuja en el celular y con el dedo. “Sí, es una técnica poco frecuente en el mundo, pero es la que más cómodo siento a la hora de transferir un pensamiento o imagen sobre la pantalla de mi teléfono”, confesó.

“Dibujé todo en el celular, que es una técnica que no todos pueden hacer por la complejidad que representa. Puedo hacerlo en la tablet, pero prefiero mi teléfono porque además me gusta hacer las figuras con el dedo”, relató Faletto.

Este rosarino de pura cepa dijo además que “luego de tantos años es como que ya sabés por dónde ir. Es decir, me resulta sencillo hacer todo desde el celular. Es inusual ver a alguien dibujando así porque al grueso de la gente le incomoda. Y es entendible. Incluso tengo lápiz para hacerlo con el teléfono, pero no me gusta ni me siento cómodo”.

La foja profesional de Angelo indica que comenzó taller de dibujo con Esteban Tolj a los 9 años. Durante la primaria era el encargado de ilustrar a los próceres para los actos escolares en el colegio Español. En su adolescencia asistió a la escuela de Dibujo Barocelli, mientras que en 2015 obtuvo el título de Bachiller en Arte en el colegio La Salle. En 2020 se recibió de Técnico Superior en Artes Visual, en la Escuela Provincial de Artes Visuales General Belgrano donde actualmente continúa sus estudios en la carrera de Diseñador Gráfico.

Faletto tiene un potencial increíble. Quienes ven sus dibujos no dudan en resaltar el grado de creatividad que lo envuelve en un género que no todo dibujante puede incursionar. “Me gusta el animé desde chico y trato de capacitarme cada vez más en esta rama”, remarcó este joven de 25 años.

Con respecto a los dibujos que hizo para el mega evento internacional que albergará Rosario desde el 28 de abril al 8 de mayo, Angelo fue contundente. “Arranqué en octubre y terminé de hacer 48 dibujos en marzo. Me inspiré en las series animé que miraba de chico para resaltar cada disciplina”, sostuvo el dibujante, quien ya había generado representaciones para los rosarinos que estuvieron en los Juegos Olímpicos y Paralímpicos de Tokio por pedido de la Secretaría de Deporte y Turismo de la Municipalidad.

“Arranqué desde muy chico a dibujar. Al principio hacía todo en forma de palito y luego fui mejorando. Me volví fanático de los superhéroes como Batman, el Hombre Araña… hasta que comencé a culturizarme en otros dibujos norteamericanos puntualmente”, contó con pasión.

Luego confesó que “compraba las historietas y copiaba los dibujos. Más adelante fui agarrando mi propio estilo y ya dibujaba sin la necesidad de calcar”. También deslizó que “miraba series animadas de todo tipo hasta que me encariñé con las japonesas. Había un canal de animé y me enganché con eso. Es por eso que a la hora de hacer las ilustraciones para los Juegos Suramericanos de la Juventud decidí emplear este género porque considero que a los chicos les fascina ese estilo. De hecho, a cada una le di un movimiento extremo. Quería que sea dinámico, que llamara la atención. Creo que lo logré”.

“Me catalogo como un dibujante, no como ilustrador porque siento que aún me falta mucho para serlo. Estoy en la transición de convertirme en uno”, enfatizó. “Mi sueño original era ser dibujante de cómic e historietas. Pero ahora también quiero incursionar en guiones para cómic. Es que tengo mis propios personajes guardados, pero nunca supe hacer el tratamiento narrativo adecuado. Confío en lograrlo en un futuro cercano porque eso también es un anhelo”, dijo a modo de cierre este artista que la rompe dibujando en el celular, y con el dedo.