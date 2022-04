Mientras Rosario sangra, el secretario de Seguridad se fue de viaje a Centroamérica

La gran pregunta que se hace el circulo político del peronismo es quién "banca" al Secretario de Seguridad de la provincia, Jorge Bortolozzi, quien no da respuestas en el cargo, poniendo en riesgo a la actual gestión.

Rosario vive una situación de extrema gravedad por los reiterados hechos de violencia que se suceden día tras día. El sábado por la noche un joven y su pequeño bebé de tan solo un año fueron acribillados a balazos en el interior de un auto. El lunes apareció sin vida un joven que era intensamente buscado por su familia con varios orificios de balas en su cuerpo. Y este martes, una persona fue hallada asesinada; tenía las manos atadas y los ojos vendados.

Son noventa los crímenes en el departamento Rosario en lo que va del año y 29 de ellos se dieron en abril: las cifras de este mes indican que hay más muertos que días transcurridos.

Puertas hacia adentro del Gobierno de Omar Perotti, los funcionarios coinciden en que la seguridad en Santa Fe atraviesa un momento sumamente delicado. Hasta aquí, el ministro de Seguridad, Jorge Lagna, recibió siempre la ratificación del Gobernador.

En una situación álgida y caliente, donde la sangre corre por las calles de varias ciudades de la provincia, el secretario de Seguridad Jorge Bortolozzi, se fue de viaje al exterior. Fue la gota que derramó el vaso.

Sus últimas declaraciones ya daban cuenta que el funcionario no está a la altura de lo que la situación pide, demostrando falta de preparación para el cargo. Pero no fue la única situación que lo puso en jaque: la anterior gestión de Bortolozzi al frente del Servicio Penitenciario demostró que no tenía las herramientas para lo que el cargo exigía.

Lo cierto es que el secretario de Seguridad, en medio de una ola inusitada de crímenes, se encuentra desde la semana pasada fuera del país en el marco de un recorrido que incluyó estadías en Panamá y Nicaragua. Y la actividad no se asocia a motivos de "preparación" para su puesto, sino que corresponde a un cargo internacional que ejerce desde hace varios años en el Club de Leones. Y allí la pregunta se reitera una vez más: ¿Quién "banca" a Bortolozzi?