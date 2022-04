Investigan si exvicecanciller estaba borracho cuando firmó un acuerdo con Londres por Malvinas

El canciller Santiago Cafiero dispuso iniciar una investigación interna para determinar si el ex vicecanciller Carlos Foradori se emborrachó en 2016 durante un encuentro oficial con embajadores británicos en el que se abordaron cuestiones relacionadas a Malvinas.

El objetivo de la investigación es determinar la veracidad de las expresiones vertidas por el ex ministro de Estado del Ministerio de Relaciones Exteriores y de la Mancomunidad de Naciones para Europa y las Américas entre 2016 y 2019, Alan Duncan, en su libro autobiográfico denominado “In the Thick of It”, que involucra a Foradori.

La medida fue ordenada para intentar determinar posibles incumplimientos de los deberes de funcionario público y de las disposiciones establecidas en la Ley orgánica del Servicio Exterior de la Nación N 20957 en la firma del acuerdo Foradori- Duncan durante la gestión de Susana Malcorra como canciller del ex presidente Mauricio Macri.

En sus memorias, Duncan relata que el 12 de septiembre de 2016 se reunió con el nuevo embajador del Reino Unido en Argentina, Mark Kent, para sellar lo que luego sería conocido como el Pacto Foradori - Duncan.

"Bajo la residencia de la embajada hay una fabulosa bodega, muy bien iluminada, con las paredes forradas de botellas de Merlot", escribió Duncan, y continuó: "El escenario es bastante agradable para una reunión y nos juntamos allí con Carlos Foradori, el viceministro de Asuntos Exteriores".

"Fue un buen telón de fondo diplomático para las delicadas negociaciones para asegurar la obtención de vuelos adicionales a las Malvinas; por millones de razones se requiere la cooperación de Argentina para cualquier conexión que pase por tierra firme", relató.

"A medida que una botella tras otra iba pasando de la pared de la bodega a la mesa, las negociaciones mejoraban. A eso de las 2 de la mañana nos dimos la mano con un acuerdo general", expresó Duncan.

Al día siguiente, el 13 de septiembre, Duncan escribió: "Mark Kent dice que Foradori acaba de llamar por teléfono para decir que estaba tan borracho anoche que no podía recordar todos los detalles. Como un auténtico británico, Mark le recordó lo que había acordado, fielmente y sin adornos. Así que creo que seguimos bien encaminados".