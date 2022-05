Se casan Martín Redrado y Lulú Sanguinetti

Luciana Salazar y Martín Redrado están en medio de un enfrentamiento mediático sin precedentes. Ahora, el conflicto sería a raíz de la filtración de unos audios donde se los escucha discutir.

En medio de la polémica, Lulú Sanguinetti, actual pareja del economista, saltó con los tapones de punta.

“No sé por qué dicen que hay una pelea de mujeres. ¡Qué ridícula! Yo a ella no la conozco. Hace papelones y un circo intentando lastimar, como siempre, a quien fue su ex pareja y es hoy mi futuro marido”, disparó la novia de Redrado frente a las acusaciones de Salazar, confirmando la futura boda.

“Ustedes están fomentando su obsesión psicótica. Dejen disfrutar de este momento de inmensa paz y felicidad”, cerró Sanguinetti. “Esta semana fue reveladora porque los tres protagonistas de esta historia salieron a hablar”, observó Adrián Pallares, y ese fue el pie para que Mariana Brey señalara que habló en vivo con el economista.

“Habla Martín Redrado y me confirma que ‘están en eso’ con el casamiento. En este momento me dice que están con planes de casamiento”, subrayó la panelista. “Esto es palabra de Martín, oficial”, acotó Pallares.

“Él contesta poco y nada, pero le consulté por la boda y me dijo que si bien no quería hablar de nada referido a Luciana, me confirmó el casamiento”, cerró Brey.

