Yanina Latorre y La Negra Vernaci en vivo: "Me tenés podrida"

Un guiño buena onda de Elizabeth "La Negra" Vernaci a Yanina Latorre abrió paso a una tremenda reacción de la panelista de LAM, quien lejos de creerle la amabilidad le pasó factura.

El tenso cruce entre la "angelita" y la conductora radial se dio en la previa del cumpleaños de Marley: La Negra fue abordada por el notero de LAM, comenzó la nota ¡y se picó!

La Negra Vernaci: -No es el cumpleaños de Marley. Hoy se casa. Si querés te hago el móvil, a ver si puedo ser otra “angelita”.

Ángel de Brito: -Me encantaría que vengas acá, un día de invitada, aunque sea. Pero vos sos muy difícil.

La Negra: -No, no me tolerarías. ¡No sabés lo mal llevada que soy en la tele! ¡Más que en la radio!

Yanina Latorre: -Ya sé…

Ángel: -¿En serio? ¿Sos mal llevada en la tele? ¿Por qué?

La Negra: -Re, re, re. No lo disfruto. Hice tele, pero no me es algo disfrutable. Envidio a la gente que está ahí sentada como si estuviera en el living de su casa, como Yanina.

Yanina: -Ay, no te hagas la buena ahora que me estuviste dando duro y parejo.

La Negra: -¡Conmigo, no!

Yanina: -Ya me tenés podrida. Después te hacés la amiga.

Ángel: -No se peleen, chicas...

La Negra: -Yo no soy tu amiga, Yanina.

Yanina: -Yo tampoco, pero vos después te hacés la simpática.

La Negra: -Que sea simpática no significa que sea tu amiga. Está todo más que bien.

Yanina: -Pero después me hablás por WhatsApp.

La Negra: -Aparte yo no te doy. Les doy a todos en general cuando se ensañan con alguien... Si querés hablamos de eso, pero estábamos hablando de un cumpleaños. ¡Te querés hacer la picante todo el tiempo! ¡Uno no se puede hacer el picante todo el tiempo!

Yanina: -Y vos también te querés hacer la picante todo el tiempo.

La Negra: -Picante tengo la... ¡Terminala!

Ángel: -No peleen.

La Negra: -¡Qué pesada! Yo, la mejor onda. Le tiro una buena y así empieza. ¡Terminala! ¡Qué difícil que es!

Yanina: -Yo no termino nada.

