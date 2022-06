"Necesitamos un federalismo económico y social, no sólo jurídico", afirmó Pusineri

Los ministros de Trabajo de la provincia de Santa Fe Juan Manuel Pusineri, de Córdoba Omar Hugo Sereno, junto a la ministra de Promoción del Empleo y de la Economía Familiar de Córdoba Laura Jure, y a la ministra de Gobierno y Justicia de Entre Ríos, Rosario Romero; firmaron esta mañana en la ciudad de Santa Fe, un nuevo convenio de cooperación y colaboración.

La rúbrica reforzará el intercambio de conocimiento, información y experiencias entre estas carteras. Esto permitirá acrecentar los lazos interprovinciales en pos de mejoras para las y los trabajadores.

Al respecto, Juan Manuel Pusineri expresó "Vamos a compartir acciones que tienen que ver con la capacitación, la formación y las inversiones. Por eso, ratificamos aquella vocación de los gobernadores de la provincia en reclamar un esquema más equitativo de los subsidios nacionales".

Según el funcionario, no hay ánimos en contra del Gobierno nacional; afirmó que incluso comparten un esquema laboral muy relacionado a programas de Nación, "Pero en nuestras provincias necesitamos que producir y trabajar no sea más caro que en el AMBA o CABA. Queremos apostar por las provincias de la región centro para que generen más empleo y producción, justamente en el corazón productivo del país. No sólo quienes somos funcionarios, sino también empresarios y trabajadores".

Así, Pusineri reforzó la idea de que "Trabajar y producir en el AMBA es diferente a hacerlo en las provincias. Este es un tema de muchos años: hay un federalismo jurídico y político, pero también necesitamos un federalismo económico y social".

Por su parte, su par cordobés, Omar Hugo Serrano, apuntó que "La idea es construir el diseño de acciones de carácter federal. Pedimos que se mire a los ciudadanos del interior con la misma lente que se mira al ciudadano del AMBA. Esto no es en contra de esos ciudadanos, entendemos que es un entramado social muy complejo; pero no podemos seguir aceptando asimetrías tan profundas como en la energía y el transporte, que afectan la productividad, el trabajo y la movilidad de los ciudadanos del interior".

