Central venció a Godoy Cruz y ahora espera por Carlos Tevez

Central venció 1 a 0 a Godoy Cruz en un entretenido partido jugado anoche en el Gigante de Arroyito, por la tercera fecha del Torneo de la Liga Profesional, con la confirmación de que el exjugador de Boca Juniors, Carlos Tevez, acordó ser su nuevo director técnico.

El gol fue convertido por el arquero Gaspar Servio, de tiro penal, en el final del encuentro, luego de que el ex Rosario Central, Diego "Ruso" Rodríguez, le contuviera en el primer tiempo otro remate desde los 12 pasos a Lucas Gamba.

En un partido con polémicas, Central llegó por primera vez a los 12 minutos cuando Walter Montoya remató desde el borde derecho del área y la pelota le pegó en la mano derecha a Ortiz, en un penal que el juez Ariel Penel cobró a instancias del VAR, luego de una revisión de cinco minutos al cabo de la cual el arquero Rodríguez se lo atajó a Gamba, quien pateó débil y anunciado, a la derecha del guardavallas.

Godoy Cruz jugó mejor en los primeros minutos, en los que se adueñó de la pelota en el medio, pero careció de llegadas claras.

Y Central, que la tuvo menos en la etapa inicial, con muchas imprecisiones en la salida, volvió a llegar a los 30 minutos cuando Benítez habilitó a Gamba por la izquierda del área, quien habilitó de cabeza a Ferreyra, pero otra vez el "Ruso" Rodríguez se lució y le tapó el mano a mano.

El complemento fue otro partido porque Central jugó mejor con la pelota, atacó por los costados y generó varias llegadas claras, como un cabezazo de Juan Cruz Komar que Rodríguez salvó al córner, o cuando tocaron por izquierda Veliz, Benítez, Ferreyra y Blanco, quien mandó un centro pasado que generó un rechazo corto que Walter Montoya empalmó de volea, como venía, y reventó el travesaño con el arquero vencido.

El partido se le complicó más aún a Godoy Cruz a los 30 minutos cuando el ingresado defensor Néstor Breintenbruch le cometió su segunda falta a Gamba, por las que recibió dos amonestaciones justificadas y la expulsión, en apenas cinco minutos que estuvo en la cancha.

Hasta que a los 33 minutos el ingresado Facuando Buonanotte enganchó hacia adentro por la derecha del área y fue bajado por el también suplente Matías Ramírez, en otro penal cobrado a instancias del VAR, que esta vez el arquero Gaspar Servio cambió por gol, con un derechazo fuerte y bajo a la derecha del "Ruso" Rodríguez, luego de sacarle la pelota a Marcelo Benítez, que quería ser el ejecutor.

De esta manera Servio se erigió en el segundo arquero "canalla" que convirtió un gol, después de Jorge "Fatura" Broun. Y en la celebración del gol, según confesó posteriormente a la trasmisión televisiva, algún gesto fue dedicado "a quien ya sabe", en referencia a un aparente incumplimiento salarial porque "hace seis meses" que está en el club "y todos conocen lo que un trabajador necesita".

Así, en una noche agitada en la que el "Apache" Tevez acordó de palabra su llegada a Central, el equipo de "Pirulo" Germán Rivarola ganó un partido muy difícil, con un buen segundo tiempo. y les regaló una alegría a sus hinchas que nunca preguntan y siempre alientan.

Síntesis del partido

Central: Gaspar Servio; Damián Martínez, Facundo Almada, Juan Komar y Lautaro Blanco; Walter Montoya, Claudio Yacob, Marcelo Benítez y Luciano Ferreyra; Lucas Gamba y Alejo Véliz. DT: Germán Rivarola.

Godoy Cruz: Diego Rodríguez; Elías López, Pier Barrios, Gianluca Ferrari, Guillermo Ortiz y Juan Meli; Gonzalo Abrego, Nelson Acevedo y Martín Ojeda; Ezequiel Bullaude y Salomón Rodríguez. DT: Favio Orsi- Sergio Gómez.

Gol en el segundo tiempo: 38m. Servio (C), de tiro penal.

Cambios en el segundo tiempo: 12' Tadeo Allende por Bullaude (GC); 25' Matías Ramírez por Acevedo (GC) y Néstor Breintenbruch por Meli (GC); 26' Facundo Buonanotte por Montoya (C) y Gino Infantino por Luciano Ferreyra (C); 32' Nahuel Brunet por Salomón Rodríguez (GC) y 39' Fernando Torrent por Damián Martínez (C).

Amonestado: Tanlongo (C).

Incidencia PT: 18' Diego Rodríguez (GC) le atajó un penal a Gamba (C).

Incidencia ST: 30' expulsado Breintenbruch (GC).

Estadio: Gigante de Arroyito.

Árbitro: Ariel Penel