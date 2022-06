¡No va más! Jorge Rial se divorció de Romina Pereiro

Finalmente, el periodista Jorge Rial confirmó que oficializó la ruptura con Romina Pereiro al firmar los papeles de divorcio.

Así lo contó el propio conductor en una nota que le dio a LAM: “Recién me mansajeé con Romi y me dijo que ya algunos lo sabían. Efectivamente y lamentablemente, firmamos los papeles de divorcio oficialmente”, comenzó diciendo.

“Esto lo digo con pena, no lo digo con alegría y ella también. Esto es feo, pero no significa nada. Esto es un divorcio y no se sabe qué va a pasar en un futuro, pero era necesario por nuestro bienestar mental, por los medios y por todo, ya está, se firmó. Aprovecho para decirlo porque recién hablamos y me dijo ‘che, algunos ya me llamaron’ y la verdad es que a mí no me había llamado nadie”, agregó.

Y cerró, a corazón abierto: “Yo, muchas ganas de comunicarlo, no tenía. Es más, me voy de viaje esta noche y dije ‘aprovecho y zafo hasta el lunes’, pero bueno, ya está. Viniste con la noticia y que voy a hacer, ¿voy a negarlo? Es verdad, firmamos los papeles de divorcio y creo que ya entró en el Juzgado, así que hay que esperar a que el Juzgado lo firme. Lamentablemente, es así”.

Fuente: Ciudad Magazine