Carsfe sobre la designación de Batakis: "Sin un programa no podemos hacer comentarios"

Tras la renuncia de este domingo del ministro de Economía, Martín Guzmán, el presidente Alberto Fernández designó a Silvina Batakis para estar delante de la cartera, luego de mantener reuniones durante todo el domingo para afinar, junto a sus colaboradores más estrechos y con referentes de los sectores del Frente de Todos (FdT), el rediseño del gabinete nacional.

Sara Gardiol, presidenta de la CARSFE (Confederación de Asociaciones Rurales de Santa Fe) manifestó al respecto que "nosotros tenemos que esperar que haya una real presentación, con plan económico, con pautas claras y previsibles. En función de lo que presenten será la reflexión que tendremos que hacer al respecto. Obviamente lo único que deseamos que haya un poco de tranquilidad y que los mercados se van a mover normalmente”.

Ante la pregunta sobre si desde la confederación veían venir la salida de Guzmán, Gardiol reveló que "todos son comentarios y uno no debe moverse en base a los comentarios, tuvimos una reunión de Consejo el último viernes y éste no fue un tema que se puso en consideración".

"Con el ex ministro no hemos tenido contacto, sí con el ministro Domínguez (Agricultura) a nivel provincial, no sé cuál será la actitud en este caso, lo que entiendo es que ellos se mueven a través de la Mesa de Enlace con las instituciones a nivel nacional que serán los que harán después de los comentarios a cada una de las Federaciones y Confederaciones y las sociedades que los incluyen”, agregó.

Escuchar también la nota completa: