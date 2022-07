Javier Sanguinetti: "El campeonato es muy parejo y se define por detalles"

Con la bronca a flor de piel tras un empate con sabor a derrota ante Patronato, Javier Sanguinetti repasó las razones de una igualdad dolorosa. El entrenador de Newell’s se refirió a qué le faltó al equipo para quedarse con la victoria “Haber tenido la tranquilidad para manejar más la pelota, cuando la manejamos encontramos espacios y tuvimos situaciones como las del segundo tiempo”.

Claro que el no definir el encuentro con las posibilidades claras también fue determinante “Ellos a pesar de tener el balón no nos inquietaban más que con lanzamientos hacia el área, cuando nos metieron todos los grandotes e intentaron llegar por esa vía. El gol del empate es una situación que no puede ocurrir, faltando dos minutos, ni habilitaba haberse desconectado en los últimos cinco”.

“Si es justo o injusto ya no vale la pena. Con respecto a los cambios Piri (Vangioni) y Pancho (Gonzalez) estaban con una molestia, después, cuando ingresó Quintana necesitábamos más altura para defender, Juan (Sforza) estaba cansado, pusimos en la línea de volantes a Facundo (Mansilla) y el cambio de Ramiro (Sordo) es porque estaba extenuado” expresó “Archiu”

“La entrada de Cristian (Ferreira) nos dio más fluidez en el juego, nos dio tenencia y cierto respiro pero no lo que necesitamos para poder sellar el partido” analizó sobre el debut de uno de los refuerzos y agregó a que no cierra la posibilidad de sumar a alguien más “Iremos viendo cuáles son las oportunidades que se presentan y lo que se genera por salida. Lo observaremos con el transcurso del tiempo “.

Volvió a referirse a lo cerrado del campeonato “Si analizamos el resultado, muchas veces perdemos de vista otras cosas, si el partido terminaba dos a uno, no estábamos hablando de esto. Si la pelota que Ramiro (Sordo) da en el palo es gol o la de Genaro (Rossi) hubiera sido otra la historia. El campeonato es muy parejo, no hay muchas diferencias y se define por detalles y, justamente por eso, tenemos que estar atentos hasta el último minuto, hoy no lo estuvimos y de última nos vamos con el empate que nos sirve para compartir la punta”.

