Sin debate por la ley, continúa la incertidumbre en el mercado inmobiliario

El Colegio de Corredores Inmobiliarios de Santa Fe, reclamó el inmediato tratamiento de los dictámenes para establecer una nueva ley de alquileres. Los plazos vencieron en abril y, casi a mediados de julio, no hay novedades al respecto.

"La palabra es incertidumbre. La gente hoy está necesitando una vivienda, no están teniendo. La compra venta está muy quieta, aunque siempre hay movimiento, no mucho, pero con esta escalada del dólar se dan oportunidades", comentó en Cadena OH!, Jorge Pighin, presidente de la entidad.

Ante el descalabro económico, el entrevistado explicó que las propiedades se tasan en pesos, porque los materiales están en peso. Pero si se considera el costo de los insumos, están atados al dólar libre, lo que encarece el proceso. "Es muy triste todo esto", apuntó. "Al no haber políticas claras, el inversionista no compra, a menos que sea un muy buen negocio".

Lo mismo pasa con las renovaciones o los contratos vencidos. "Si ingresan 500 propiedades en el mercado, en quince días no hay nada. Nosotros recibimos entre 8 a 10 llamadas diarias, más la gente del mostrador. Si lo multiplicamos por las 360 inmobiliarias de la ciudad, se hace un gran número", explicó.

Por último, manifestó su preocupación por el debate parlamentario. "Los dictámenes no llegaron al recinto para ser discutidos. Pasó abril, pasó mayo y junio, estamos casi a mediados de julio y no creo que se toque esto hasta dentro de unos meses. Prefieren la política antes que el bienestar de la gente".

