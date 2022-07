Anuncios de Batakis: las repercusiones en sectores importantes de la provincia

Luego de las declaraciones de la nueva ministra de Economía, Silvina Batakis, en las que anunció este lunes una serie de medidas cuyo foco fue la disciplina fiscal y la solvencia del Estado, los distintos sectores económicos manifestaron sus conclusiones.

"Es un momento de profunda preocupación. Veníamos de un momento muy bueno con la industria. Si hablábamos un mes atrás te decía que estábamos creciendo a dos dígitos, con crecimiento de empleo y de inversión, con un panorama muy bueno. Pero en función de la restricción externa, el mal manejo de la política energética que produjeron una presión sobre las divisas, hacen que hoy por hoy el Banco Central tome medidas desgraciadas para el sistema productivo", apuntó con fuerza en Cadena OH!, Alejandro Taborda, responsable de la Unión Industrial de Santa Fe.

Lo más grave es que estas situaciones no sólo las sufre el sector, sino "todas las personas en general". Hay escasez de productos, aumentos indiscriminados de materias primas y un panorama "imprevisible" frente a la crisis.

"Este estrangulamiento del sector de divisas y las medidas del Banco Central, contribuyeron a un clima de incertidumbre que trajo muchas complicaciones, más de las que creemos necesarias".

Pero aun así, Taborda no dudó en afirmar que es necesario un "respaldo político" a Batakis. "Hoy estuvimos escuchando a la ministra de Economía. "Por más que se llame al mejor especialista del mundo, si no le haces caso no va a haber éxito. El respaldo político es fundamental, solucionar la variable económica, las divisas. Lo otro es dar certeza al mercado".

Respecto a la reapertura de paritarias, desde la industria lo toman con "naturalidad", siempre y cuando haya crecimiento. "Mientras haya actividad, todo se puede discutir. Si hay un parálisis en la actividad económica, se torna en un gasto".

Por su parte, Sergio Cassinerio, vice presidente de la Cámara de Supermercados de Rosario (Casar), detalló que las medidas enunciadas son "De difícil concreción. Tenemos expectativas de ver qué pasa, pero la realidad es otra. Al momento de, en nuestro caso, conseguir los productos necesarios para vender en Precios Cuidados, se hacen difícil de conseguir. Se caen los acuerdos y no se renuevan de la misma manera".

"Nadie puede retrotraer a los costos actuales, hoy no funciona nada. Está con problemas la cadena de producción, la cadena logística, todas las áreas tienen incrementos de costos de todo tipo. Es muy difícil decir que se retrotrae no más, pero nadie va a producir a pérdida", remarcó.

Escuchar también audios completos: