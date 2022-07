Rial denunció que fue amenazado por Daniel Vila

El periodista Jorge Rial denunció haber recibido un audio amenazante del empresario de medios Daniel Vila, quien le expresó que lo "cagaría a trompadas", cuando salía al aire con su programa por C5N.

"Te voy a c... a trompadas", aseguró Rial que le espetó Vila, en un audio que le llegó durante un corte de "Argenzuela", que se emite por las tardes en C5N.

"Donde me vea me quiere cagar a trompadas. No pasa nada, seguramente bajará la espuma y se podrá charlar", resaltó el periodista, quien primeramente no identificó al emisor del mensaje, pero luego en sus redes lo identificó como Daniel Vila.

"El quilombo que está armando este programa, pocas veces lo vi. Acabo de recibir en el corte una amenaza que no la escuché solo. Tuve la prevención de ponerla en altavoz y la escucharon mis compañeros y los técnicos que están detrás de cámara", expresó asombrado Rial.

"Pocas veces escuché a alguien tan sacado, enojado y amenazando de la manera que lo hizo", añadió.

"Lo iba a atender después, pero decidí hacerlo ahora. Ni 'hola' dijo, arrancó con insultos", describió acerca del tenor del mensaje recibido.

"Está grabado por las dudas, pero no voy a hacer un escándalo con esto", igualmente aclaró.

Rial comentó: "A mí lo de la amenaza no me gusta. A mí no me asusta, pero habla de quienes somos todos acá. Todos conocemos a quien amenaza. Mucho tiempo estuve de ese lado y disfrutaban lo que hacían, hoy lo sufren".

Fuente: Ambito