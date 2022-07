"No tiene olvido el amor": la canción contra la impunidad a 28 años del atentado a la AMIA

Este lunes 18 de julio se recordarán 28 años del brutal atentado a la Asociación Mutual Israelita Argentina (AMIA), con un acto presencial después de dos años de pandemia. Con un saldo de 85 personas asesinadas y 300 heridas,​ algunas fuentes lo consideran el mayor atentado terrorista de la historia argentina

Para la ocasión, desde el departamento de Arte y Producción de la entidad, impulsaron una producción audiovisual impactante y emotiva. "Todos los años desde AMIA pensamos distintas estrategias para poder hacer, de alguna manera, que la lucha entre el olvido y la memoria sea más explicativa. La memoria es un trabajo, el olvido es automático; la memoria es una discusión y, en función de eso, nos constituye en términos de identidad", apuntó Elio Kapszuk, responsable del área.

"Ya la impunidad es la repetición sistemática del crimen, si nosotros olvidamos estamos contribuyendo a su multiplicación"

Como "Somos aquello que decimos recordar", el objetivo es reconstruir un recuerdo cuando no hay memoria vivencial, es decir, para aquellas personas que no vivieron el momento. "Nosotros hacemos acciones destinadas a eso, contarlo para no olvidar".

La canción fue elaborada por Víctor Heredia a pedido de la organización. Pone en escena a familiares de músicos que representan, simbólicamente, el pasaje de una generación a la otra.

"La única forma de garantizar la transmisión de la memoria de una generación a otra, es a partir de distintos tipos de testimonios, una memoria colectiva. Para que una persona que no lo vivió pueda recurrir a esa memoria colectiva y tomarla como propia", detalló el entrevistado para Cadena OH!

Para Kapszuk, existe una "responsabilidad generacional" en crear distintas formas de testimonio. "Nos quieren a veces hacer creer que hay que soltar, que recordar tira para el fondo del mar. La realidad es que creemos que es todo lo contrario: la única posibilidad de construir futuro es desde el presente con memoria. Para nosotros es una alegría poder recordar. Ya la impunidad es la repetición sistemática del crimen, si nosotros olvidamos estamos contribuyendo a la multiplicación del crimen".

Participantes

Los que aparecen en el video son Víctor, Laura y Daniela Heredia; Teresa y Luciana Parodi; Alejandro Daniel Melingo y Félix Melingo Torre; Susana Rinaldi, Alfredo y Ligia Piro; León y Joana Gieco; Liliana Vitale y Juan Belvis; César y Dylan Lerner; Jairo y Yaco González; Adrián y Ruido Barilari; Marcelo “Corvata” y Juana Corvalán; Lito y Jano Vitale; Julia Zenko, Laura González y Elis García; Javier y Romeo Calamaro; Hilda Lizarazu y Mía Folino; Gladys “La bomba tucumana” y Tyago Griffo; JAF y Virginia Ferreyra; Peteco y Homero Carabajal; Sandra, Vane y Sol Mihanovich; Leo y Luna Sujatovich; Verónica Condomí y Emme; Juan Carlos, Joaquín y Fermín Baglietto; Paz Martínez y Mariano Paz y Ricardo y Vicky Soulé.

Escuchar también audio completo: