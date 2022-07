"Más del 80 por ciento de los robos arriba de los taxis son con armas de fuego", aseguraron desde la Cámara de Titulares de Licencias de Taxis de Rosario. Durante este fin de semana, un delincuente asaltó a una chofer tras simular ser un pasajero. Luego de robarle el dinero de la recaudación, el ladrón efectuó un disparo que impactó en el parabrisas del vehículo. Afortunadamente, nadie salió herido.

La inseguridad diaria de los taxistas arriba de los coches, volvió a reflotar la discusión de nuevos métodos antivandálicos. En Rosario se estima que hay menos de cien taxis con mamparas antivandálicas de los más de cuatro mil coches que hay en circulación. El principal impedimento para instalar dicha tecnología, según expresan distintos titulares de taxis, tiene que ver con el “alto costo” que tiene su implementación, además de que esperan que el Estado se haga cargo de dicha inversión.

"Hoy, más del 80 por ciento de los robos arriba de los taxis son con armas de fuego. La solución tiene que ser integral y en el mientras tanto, nosotros teníamos 28 corredores seguros de los cuales si quedaron tres son muchos, antes entrabas al Barrio Las Flores y tenías un patrullero” ejemplificó aunque aclaró que “hoy todo Rosario es peligroso”, sostuvo José Iantosca, tesorero de la Cámara de Titulares de Licencias de Taxis de Rosario.

“Cuando estaba Pullaro de ministro de Seguridad (durante el gobierno de Miguel Lifschitz), recorrimos el país, hablamos con la ministra de Seguridad de la Nación de ese momento para que el auto salga de fábrica con el blindex antibala como los patrulleros, pero fracasamos con todo el Estado, no es una discusión es una política de Estado, no es un problema del titular de taxis que quiera o no quiera poner una mampara”, agregó al aire de Cadena OH!.

Respecto a cuál es el diálogo con la policía, Iantosca reveló que “hoy no es tan fluido. Con esto que cada tres meses te cambian el jefe de Policías se hace muy difícil, porque cuando te pusiste a trabajar, tenés que empezar de cero nuevamente”, cerró.

