Moreno reconoció un llamado del Gobierno, pero no aceptará hasta que renuncien Alberto y Cristina

Este lunes el ex secretario de Comercio Exterior, Guillermo Moreno, afirmó a Cadena OH! que, si bien recibió un llamado de la presidencia para participar del Ejecutivo, no avanzará hasta que Alberto Fernández y Cristina Kirchner renuncien.

“Sí, fue exactamente así. No es un tema personal, primero está la patria. Es más, soy de aquellos de proyectos colectivos, por eso me enojé tanto cuando Cristina Fernández dijo que no pone las manos en el fuego por nadie. Ahí destruyó el proyecto colectivo”, apuntó. A su vez, recordó que “si cuando ella me ofreció en 2007 seguir en la secretaría, me hubiera dicho que no ponía las manos en el fuego por nadie, le hubiera dicho que no”.

Para el ex funcionario el problema radica en el "Corset" que impuso el Fondo Monetario Internacional (FMI) a la Argentina. “Es algo imposible de resolver. Ese acuerdo está mal hecho técnicamente, no es un acuerdo bien formulado. Las instrucciones políticas que recibió Guzmán hizo que firmaran algo que es un asco. Si cumplen el acuerdo con el FMI, para fin de año acá habrá deflación económica. Se van a estar preocupando porque no se vende un clavo, habrá un billete de 20 pesos tirado en el piso y la gente se va a tirar de cabeza”, sostuvo.

Si no se cumple lo pactado, "Esto termina como Alfonsín, en la hiperinflación. No hay nada para hacer, esto está definitivamente agotado. Lo que hay que hacer es cambiar ese acuerdo con el FMI y para cambiarlo naturalmente se necesita otro Gobierno. Esta es mi evaluación técnica y desearía estar equivocado”

“Si Alberto y Cristina no renuncian serán los responsable de la catástrofe”, cerró enfático el ex funcionario.

Escuchar también audio completo: