"A Fernández le digo que existe la propiedad privada y el campo venderá cuando considere", apuntó Ferrero

A dos meses de las elecciones en la Sociedad Rural Argentina, Alejandro Ferrero, candidato por el espacio Unidad y Acción, realizó declaraciones respecto al gobierno y la realidad del sector.

"En la historia de La Rural hubo dos listas varias veces. Los esfuerzos para salir con una lista unitaria fueron muchos, sobre todo de nuestra parte, pero en esas instancias siempre hay que ceder y no hubo disposición. Por eso largamos la lista del espacio al cual pertenezco. En algún momento estuvimos preocupados, pero hoy convencidos que hace muy bien la alternancia, si se hace con respeto, no es malo, fortalece la conducción de la rural", apuntó en Cadena OH!

El entrevistado se candidatea junto a Mercedes Lalor, que será la primera mujer candidata a vice presidente en los 156 años de historia de la entidad.

Respecto a las relaciones del agro con el gobierno y las declaraciones de Alberto Fernández, Ferrero fue contundente: "Lo que dice es lamentable y termina siendo una apología del delito".

El productor aborda el tema de una manera muy sencilla y concreta: en el país existe la propiedad privada y nadie tiene el derecho de juzgar qué hacen los productores con su producción. "La venderán cuando lo consideren y les convenga. Acá el problema es otro, el gasto público, la ineficiencia del Estado, los gastos que hubo. Es triste que le echen la culpa al productor. La ideología nos mata, arrastra todo, a la producción agropecuaria, al país".

En esta línea, afirmó que coincide con las declaraciones del diputado Roberto Mirabella del Frente de Todos que, al igual que el gobernador Omar Perotti, salió a diferenciarse del presidente y defender al sector productivo.

"No puedo dejar de coincidir prácticamente en todo lo que dijo. Mi pensamiento es más sencillo, yo no cuestionaría la liquidación. Al presidente le digo que en nuestro país existe la propiedad privada y es una irresponsabilidad tremenda cargar las tintas sobre el sector que tiene una potencialidad muy grande, que sigue produciendo a pesar de las trabas, de los índices catastróficos que tenemos de pobreza, de inflación, la escasez de dólares... Le diría que en el campo tiene el potencial de sacar el país adelante. Hace 70 años que vienen haciendo regulaciones con estatización, y el fracaso es cada vez más grande", dijo por último.

