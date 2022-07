Germán Chiaraviglio, siete mundiales y una carrera dedicada al atletismo

La delegación argentina de 11 deportistas participó la semana pasada del Mundial de Atletismo que se realizó en Eugene, Oregon, Estados Unidos. Germán Chiaraviglio fue el competidor más experimentado de la delegación.

"Acá estoy al lado del estadio donde hasta ayer a la tarde se hizo la jornada del campeonato mundial. Esta ciudad de Eugene lo vive con mucha emoción, porque acá inició la empresa Nike y es un lugar emblemático. Ya se fueron muchos atletas, pero estamos tranquilos y contentos con haber representado el país una vez más", apuntó al aire en Cadena OH!

El atleta quedó eliminado este viernes en la prueba de Salto con Garrocha. El argentino, cuya mejor marca histórica es 5m75 y su mejor en el año es 5m60, no pudo hacer fuerza y no logró clasificar a la final. Saltó 5m30 y luego completó tres nulos en 5m50, por lo que fue eliminado. Era el último argentino en competencia.

"Para nuestro contexto, del deporte atletismo, en esta oportunidad vinimos 11 argentinos, dos no pudieron hacer la Visa. Es una delegación chica pero es toda Argentina y en todas las disciplinas que son más de 20. En salto el único representante era yo y también de la ciudad de Santa Fe", detalló.

Este año no empezó bien para el atleta, tuvo dificultades en los saltos y entrenamientos y no lograba las alturas que siempre realizaba. "Llegué al campeonato nacional de abril un poco desorientado. A partir de que me vine a Europa, empecé a sentirme mejor, y vi resultados. Estoy contento de haber tenido la temporada que tuve antes de llegar al mundial".

"Estoy contento al menos pertenecer, con 35 años, este es mi séptimo mundial. Es una gran alegría representar al país. Ahora quiero volver a Santa Fe a mi casa, la parte linda es competir en mundiales, pero hace dos meses que no veo a mi bebé ni a mi novia. Estoy a tres días de volver y descansar. Este año nos quedan los juegos Sudamericanos en Paraguay en octubre", dijo por último.

