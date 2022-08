Mica Vázquez liquidó a Fernando Gago: "Me cagó con media Argentina"

Micaela Vázquez dio más detalles de las infidelidades de Fernando Gago después de que Gisela Dulko la cruzó en al red por hablar del tema días atrás y revelar que el exfutbolista estaba en pareja con ella cuando la engañó con la extenista.

Además, contó que Silvina Luna también se hablaba con el DT. de Racing en ese momento.

Invitada a PH, Podemos Hablar (Telefe), Mica Vázquez volvió a hablar de su vida sentimental y, tras un comentario de Andy Kusnetzoff, recordó su experiencia con Fernando Gago, con quien estuvo en pareja cuatro años y se separó tras descubrir la infidelidad del exfutbolista con Gisela Dulko, con quien también terminó en medio de un escandaloso engaño.

"Me fui a Madrid con él, los dos teníamos 19 años", recordó Mica, que en ese momento se fue a vivir con Gago cuando éste formó en el Real Madrir de España. "Por suerte en ese momento no había Instagram, lo que hubiese sido... Mucha gente, dobles relaciones, infidelidades. Y yo estaba totalmente enamorada de él", afirmó. "Me separé porque me cagó con media Argentina", se sinceró entre risas.

"Yo le fui fiel hasta un momento en el que nos tomamos un tiempo, fue más venganza que otra cosa, me besé a un pibe aunque creo que hubo algo más", añadió la Rebelde Way, de 35 años.

"Lo importante es que no le guardé rencor. Lo intenté justificar y tratar de entender la cabeza de un chico de 20 años que pasó de un barrio humilde a ser 'Gago', entrar a una cancha y que se caiga, que entres a un boliche y te traigan a la mina que vos querés, tener plata para hacer lo que quieras", explicó Mica, haciendo foco en el cambio que puede atravesar alguien como un futbolista que está expuesto a la fama, el poder y el dinero a una corta edad.

Mica indicó que Gago se casó con Gisela Dulko apenas se separó de ella. "Antes, paralelamente, creo que estuvo un ratito con las dos. Yo me enteré que ellos dos estaban juntos cuando no estábamos separados. Me parece que se conocieron en los Juegos Olímpicos 2008. Por ahí Gisela tampoco sabía en ese momento que él estaba en una relación conmigo", destacó, quebrando una lanza por la extenista.

Qué pasó entre Silvina Luna y Mica Vázquez

Tras ese comentario, Mica Vázquez mencionó a Silvina Luna, quien también fue seducida por el ex Boca, Roma y Vélez. "Hace poco me encontré con una amiga de Silvina Luna que me dijo, a modo de anécdota: 'Cuando vos salías con Fer, él hablaba con Silvina a la vez y le decía 'estoy en Madrid, venite'", reveló Mica.

"Ella me lo contó como diciéndome que Silvina quizás no sabía, por lo tanto me refiero a que quizás Gisela tampoco sabía. No sé con certeza se dieron el primer beso, pero hay cuentas que no cierran", sostuvo la actriz, que es mamá de Baltazar (1), fruto de su unión con el empresario Gerónimo Klein.

