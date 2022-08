Chano Charpentier vuelve a los escenarios con un Luna Park y gira por el país

Chano Charpentier anunció su regreso a los escenarios tras superar una internación que comenzó un año atrás. La vuelta del artista será a lo grande: comenzará el 3 de noviembre en el Luna Park y continuará con una gira por todo el país.

“Hola amigos, estoy feliz porque nos vamos a ver de vuelta, la cita es el 3 de noviembre en el Luna Park. Las entradas ya las pueden adquirir”, expresó el músico a través de sus redes sociales.

El artista había adelantado parte de esta noticia tiempo atrás, durante un vivo de Instagram, cuando publicó su última canción ‘Oración al sol’. Su próximo paso para retomar su carrera, según contaba en esa oportunidad, era volver a tocar en vivo.

Aquella canción, estrenada hace poco más de una semana, pone en juego parte de su vida y menciona temas que explican sus pensamientos, reflexiones y su presente. Así menciona a su madre –-clave en su vida–- , las heridas, la oscuridad y ‘esa noche’, haciendo referencia, tal vez, al momento en el que lo internaron.

Su internación

Atrás en el tiempo queda su última presentación en vivo, aquel 22 de marzo en Ituzaingó, provincia de Buenos Aires, donde el artista generó preocupación en sus fans por la condición en la que presuntamente se encontraba. Aquella noche se lo veía tambalear mientras interpretaba ‘Loca’, una de las canciones de Tan Biónica.

Meses después, el 26 de julio de 2021, viviría un incidente que casi le cuesta la vida. Mientras estaba en Exaltación de la Cruz, donde residía, sufrió un brote psicótico producto del consumo de drogas. En consecuencia su madre, Marina, llamó a la policía y el efectivo Facundo Amendolara, en el afán de controlarlo, terminó disparándole en el abdomen, por lo que el músico debió ser trasladado al sanatorio Otamendi, donde debieron extirparle el bazo, un riñón y parte del páncreas.

A los pocos días recibió el alta y siguió su tratamiento. Así fue como, con el apoyo de su familia, ingresó en una comunidad terapéutica que lo ayudó a atravesar el proceso.

Semanas atrás, cuando se cumplía un año de aquel violento episodio y Chano aún se encontraba internado en una comunidad terapéutica, su madre se expresaba y recordaba cómo vivió aquel momento: “Hoy hace un año que mi hijo volvió a nacer, no quería pensar, ni volver a ese momento. No sé si terminé de darme cuenta de eso, es tan doloroso lo que viví, tan dramático, porque atravesar una circunstancia donde tenés a un hijo a un metro y ves a un policía dispararle y verlo caer, no recuerdo haberlo visto ni en una serie ni en una película, te morís en ese momento”.

