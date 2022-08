"Todo fue pan y circo, La Cámpora vino a hacer lio", afirmó la vecina de CFK

La vecina "de arriba" de Cristina Fernández de Kirchner, Ximena de Tezanos Pinto, recorrió en los últimos días los medios de comunicación tras ser protagonista de los acontecimientos vividos en la puerta del edificio que comparte con la vicepresidenta.

"Voy a iniciar acciones legales contra quién me difamó. Me impersonaron, yo le mandé un mensaje diciendo que es ingeniosa, pero está tomando mi imagen y es peligroso, es turro, nefasto, perverso. No tolero ese tipo de conductas al toque, soy muy precisa con las palabras y me doy cuenta", comentó con soltura al aire en Cadena OH!.

Cristina llegó antes que la entrevistada al lugar, ubicado en Juncal y Uruguay. "Nosotros lelgamos a este departamento a fines de 2001, hace 20 años. Yo tengo cuatro hijos y cuando me mudé acá teníamos una familia feliz. Yo había sido una feliz ama de casa, que sabía cocinar, cuidar las plantas, la casa, pero después los hijos crecieron y se fueron", explicó.

Estudió dos años de adimnistración de empresa, pero dejó por la necesidad de trabajar para irse de la casa de la madre. Se casó a los 26 y después nació su primer hijo Vicente.

"Nunca pude tener la concentración y la paz que se necesita para estudiar. Estoy estudiando licenciatura en informática. Estudio con un kinesiólogo y un barrendero. Siempre admiro a las personas que hacen esfuerzos para lograr sus metas", detalló.

Respecto a la relación con CFK, admitió "Yo nunca la insulté. En el 2020 cuando colgamos la bandera que decía, Argentina República Democrática, lo hicimos porque sentíamos que era el norte que estábamos perdiendo. No fue para ponerla encima porque estaba Cristina, no fue porque vivía arriba, lo hubiese hecho en otro lugar. Nunca consideré una restricción vivir arriba de la vice presidenta".

Se define como “antipopulista”, está afiliada a Republicanos Unidos, fue fiscal por Juntos por el Cambio y votó a Javier Milei. Asegura que la Ciudad está llena de personas como ella.

Para de Tezanos Pinto lo que pasó es "pan y circo, La Cámpora está haciendo lio. Hay gente que viene espontáneamente a acompañar a Cristina, es cierto, yo lo veo y ha pasado. No es un malón que viene arrasar, no es así. Pero en este grupo hay patoteros que vienen a empujar y meter miedo. Cuando quise entrar el sábado vi pasar señores muy corpulentos y nos corrían a la fuerza. Dentro de todo esto esconden a personas que hacen disturbios".

La entrevistada se hizo conocida por colgar banderas con frases alusivas a la situación política nacional, pero no imagina cómo esto puede enojar o afectar a CFK. "El problema no soy yo. A mí me hacen desaparecer mañana, y otro toma la bandera. La conducción ya no se puede esconder en ningún lado, no soy la única persona que lo piensa".

"Hubo una reunión espontánea el lunes, sobre el resto me consta que hay organización. Me cuesta más entrar o salir, y ese tipo de cosas, pero no voy a dejar de hacerlo. El sábado se descompuso una persona cuando tiraron la valla, y les dije que suban a mi casa. Estuvimos sin problemas", dijo por último.

