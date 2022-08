Alerta por estafadores que ofrecen el álbum y figuritas del Mundial

El deseo de completar el álbum del Mundial desató la locura en muchos fanáticos que en pocas horas agotaron la preventa en todos los sitios oficiales y en una semana terminaron con el stock en los kioscos y comercios habilitados.

La devoción por obtener todas las estampas llevó a los coleccionistas a buscar por canales alternativos y no siempre llegaron a buen puerto. Según informó el Ministerio Público Federal, ya se han recibido más de treinta denuncias por estafas.

"Se produjo un fanatismo tan grande por las figuritas que los delincuentes lo vieron como una oportunidad y empezaron a hacer publicaciones", explicó Carlos Richieri, titular de la Unidad de Cibercrimen en Esquel, provincia de Chubut. "La modalidad es muy parecida a la que sufrieron otros vecinos cuando se tentaron con algún producto, lo compraron por un medio alternativo y resulta que nunca lo recibieron aunque ya lo habían pagado", dijo.

"Aquí, más allá de los niños, lo cierto es que hay un montón de padres desesperados por querer tener el álbum en casa con las figuritas y terminaron yendo a los canales informales. Y es ahí donde los delincuentes aprovecharon", continuó Richieri.

Explicó: "Mercado libre es uno de los canales alternativos ya que no es oficial de la página de la empresa que está vendiendo estas figuritas, ni tampoco es uno de los kioscos. Hay muchos usuarios que publican por ahí. Canales como Mercado Libre o Marketplace tienen sistemas de garantía en los que la empresa no deposita el dinero hasta que el producto haya sido entregado. Entonces si uno hace un reclamo, el dinero es devuelto. Pero los delincuentes que ya saben que van a realizar una estafa les dicen a los interesados 'fijate que está mi número de celular, contactame por ahí'. Y una vez que los contactas por teléfono te hacen una oferta mejor a la publicada con la excusa de que no pagan comisiones. Y eso al comprador lo hace sentir que hizo un gran negocio y están tan nublados con que hicieron algo increíble que no se dan cuenta que los manipularon".