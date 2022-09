Gustavo Munúa: "Estamos en un momento incómodo y entre todos tenemos que salir"

Gustavo Munúa, entrenador de Unión, reconoció que su equipo está atravesando "un momento incómodo" luego de la derrota de esta noche por 1-0 ante Independiente como local en Santa Fe.

"Estamos en un momento incómodo y entre todos tenemos que salir. Acá, cuando perdemos o ganamos el grupo sigue fuerte. Nadie se salva individualmente, y así el máximo responsable soy yo", declaró el técnico uruguayo en conferencia de prensa.

El "Tatengue" cosechó ante el "Rojo" la segunda derrota consecutiva y la quinta en los últimos 10 encuentros.

"No veo un bajón al punto de no ser un equipo de fútbol. Seguimos teniendo una identidad y se nos definen partidos por detalles que no nos favorecen a nosotros. Hay que tapar este bache entre todos. No hay otra cosa", continuó.

"Hoy hay que estar firmes, porque lo importante no es decaer. Sé que los jugadores dejan todo, no hay dudas; y confiamos en que vamos a volver a tener momentos buenos", cerró Munúa.

Unión, luego de la derrota quedó en la 16ta. posición con 26 unidades y cada vez más lejos de la zona de clasificación a la Copa Sudamericana 2023.