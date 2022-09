Se cerró la causa de Mavys Álvarez contra Maradona y su entorno

Se ordenó el cierre de la causa que impulsó Mavys Álvarez Rego, la cubana que denunció a Diego Maradona y su entorno por violencia y abusos. El caso resonó en el país a partir de una entrevista que brindó, en la que contó detalles sobre la relación que tuvo con el jugador siendo una menor.

Declaró en el marco de la causa que sustancia el Juzgado Federal N°10 por trata de personas al ex entorno del ídolo, con ella como víctima. La denuncia había sido hecha ante la PROTEX -el ala de la Procuración que investiga delitos de trata- por Fernando Míguez, de la ONG Fundación por la Paz y El Cambio Climático. A la declaración, en cámara gesell, concurrió asistida por los abogados Gastón Marano y Marcela Scotti.

Su historia incluye denuncia por abuso sexual, trata de personas, consumo de drogas y hasta una operación de busto a instancias de Maradona. En el 2001, cuando comenzó su relación, Álvarez tenía apenas 16 años.

Mariano Israelit, amigo de Maradona quien compartió esos años con el astro y la joven, afirmó que la causa "fue un circo, grande, enorme. No quiere decir que ella no haya vivido esos temas con Diego particulares, son temas íntimos de cada pareja. Cada uno tiene sus problemas de pareja, pero no le hecho la culpa a mis amigos si me separo con mi pareja, si tengo un problema así lo resuelvo con mi pareja. No acuso a nadie, menos sin tener pruebas", coincidió con Hugo Isaak al aire en "Todo al mediodía".

El entrevistado afirmó que siempre estuvo tranquilo. "Lo único que realmente me afectó, es que tengo una hija de diez años que se mete en internet y ve la televisión. Nunca hice nada, nunca tuve una causa, no sólo con el tema Diego, jamás en la vida tuve una causa de nada. Jamás hice algo de lo que ella dice".

Guillermo Coppola, Omar Suárez y Mariano Israelit, quienes conformaban el entorno de Diego Maradona denunciado por la cubana Mavys Álvarez, quedaron libres de la imputación por supuesta trata de personas. La Justicia desestimó la acusación presentada por quien fuera la novia menor de edad del astro futbolístico.

"Yo era parte del entorno de Diego, pero nunca la hice nada a ella. Las veces que compartí, cuando almorzábamos, Diego ni siquiera quería que almorcemos con ella, ellos bajan después para comer solos. Era muy celoso. La única cena que compartí con ellos fue su cumpleaños, que estaba ella con toda su familia, había un periodista, Diego, Guillermo Coppola... Incluso no compartíamos la casa cuando estaba ella, ni dormíamos en el lugar, nos íbamos a dormir a la casa de Guillermo", explicó.

Por último, comentó que "Diego todavía no descansa en paz. Hasta que no se resuelvan un montón de temas, hasta que no aparezcan los cien millones de dólares que me dijo que tenía, hasta que los cinco herederos no se pongan de acuerdo, porque son los únicos merecedores de su legado. Estoy escribiendo algo sobre mi vida con Maradona. Con un amigo que sacó dos o tres libros, se llama Gabriel Jeremías. Si Dios quiere para fin de año va a salir el libro de mi vida con Diego".

